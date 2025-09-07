Una familia australiana manda al abuelo a buscar a su nieto a la escuela y termina llevándose a casa al niño equivocado

Un abuelo australiano provocó un enorme susto en una guardería de Bangor al recoger por error a un niño que no era su nieto durante la hora de la siesta, llevándoselo a su casa sin que el personal del centro se percatara del equívoco. El incidente ocurrió cuando el anciano entró rápidamente en una habitación oscura donde todos los menores dormían, tomó al primero que encontró y lo colocó en el asiento de su coche creyendo que se trataba de su propio nieto.

La madre biológica del niño recogido por error descubrió la desaparición cuando acudió posteriormente a la guardería, entrando en pánico al comprobar que su hijo no estaba y que nadie en el centro había notado su ausencia. Solo después de insistir en revisar las cámaras de seguridad se descubrió la confusión, revelando que el abuelo de otro niño había sido el responsable del equívoco.

Críticas a la guardería

La madre afectada ha criticado duramente la "falta de control" de la guardería, que no pudo proporcionarle más datos sobre el hombre más allá de que "llevaba pantalones cortos y era de cierta edad". Este incidente ha sacado a la luz las deficientes condiciones del centro, según ha denunciado un antiguo empleado al Sydney Morning Herald.

El exempleado reveló que la guardería opera con personal eventual y temporal con alta rotación, describiéndola como "caótica, desastrosa y agotadora", donde "nadie conocía a los niños". Esta falta de supervisión y familiaridad con los menores habría facilitado que el equívoco pasara desapercibido hasta que la madre biológica alertó de la desaparición, poniendo en evidencia graves fallos en los protocolos de seguridad del establecimiento.