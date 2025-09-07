Un miembro del partido republicano afirma que Trump "espió en secreto a su amigo Jeffrey Epstein para el FBI"

Mike Johnson, líder republicano en la Cámara de Representantes, ha realizado una afirmación sorprendente sobre Donald Trump y su supuesta relación con el FBI en el caso de Jeffrey Epstein. La declaración sugiere que Trump habría actuado como informante secreto, colaborando con las autoridades para investigarlo.

La trayectoria de Trump y Epstein ha estado marcada por encuentros sociales durante los años noventa y principios de los 2000. Inicialmente cercanos, Trump posteriormente alegó haber cortado lazos cuando Epstein intentó captar empleados de su club privado.

La fiscal general Pam Bondi presentó declaraciones contradictorias. Primero mencionó una supuesta "lista de clientes" de Epstein, que posteriormente el Departamento de Justicia no pudo confirmar. El Wall Street Journal reveló que Bondi advirtió privadamente a Trump sobre su mención en archivos vinculados al caso.

Las declaraciones han generado divisiones. Trump ha calificado su relación con el escándalo como una "difamación inventada por los demócratas", mientras los leales a MAGA (Make America Great Again) han quedado en una encrucijada, y muchos activistas acusan a la administración Trump de intentar proteger a figuras poderosas vinculadas a Epstein.

Hasta el momento, la afirmación de Johnson sobre la colaboración de Trump con el FBI permanece sin confirmación oficial. Los republicanos han publicado miles de páginas relacionadas con Epstein, aunque casi el 97% ya eran de dominio público.