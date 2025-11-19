Israel bombardea en el sur de Líbano "múltiples infraestructuras de Hezbolá"

El Ejército de Israel ha lanzado este miércoles una nueva oleada de bombardeos contra "múltiples infraestructuras de Hezbolá" en el sur de Líbano, poco después de emitir órdenes de evacuación en zonas de dos localidades, a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024 tras más de un año de combates con el grupo al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando múltiples infraestructuras de Hezbolá en el sur de Líbano", ha dicho en un breve mensaje, después de que el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, emitiera "advertencias urgentes" para la evacuación de varios puntos de las localidades de Chehur y Deir Kifa.

Aproximadamente una hora antes, las fuerzas armadas habían ordenado evacuar la aldea de Shehour, a unos 22 kilómetros de la frontera con Israel y a orillas del río Litani, el límite en el sur del Líbano a partir del cual comienza el área desmilitarizada estipulada tanto en el actual alto el fuego como en la resolución 1701 de la ONU de 2006.

"Advertencia urgente a los residentes del sur del Líbano, específicamente a la aldea de Shehour: a corto plazo, el Ejército atacará la infraestructura militar de la organización terrorista Hizbulá", recoge el comunicado de las fuerzas armadas previo a los ataques.

Israel marcó dos edificios de la aldea y los adyacentes como estructuras utilizadas por el grupo chií libanés, ordenando el desplazamiento forzoso de quienes se encontraban en estos perímetros.

"Permanecer en la zona designada del edificio le pone en riesgo", concluye el comunicado.

El ataque se produce después de que Israel bombardeara en la noche del martes el mayor campamento de refugiados libanés, matando a 13 personas según las autoridades de este país.

El Ejército israelí aseguró que el lugar bombardeado se trataba de un complejo de entrenamiento del grupo islamista palestino Hamás, algo que esta organización ha negado.

Desde que el alto el fuego entre Hizbulá e Israel en el Líbano entró en vigor el 27 de noviembre de 2024, el Ejército israelí ha bombardeado casi a diario el país vecino, en el que ocupa además varias posiciones cerca de la divisoria, alegando combatir contras los intentos de rearme de Hizbulá.