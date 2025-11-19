Acceso

Rusia declara terrorista a Mijaíl Jodorkovski, conocido opositor y expropietario de la petrolera Yukos

Jodorkovski forma parte del Comité Antibélico de Rusia, cuyos miembros son acusados de crear una organización terrorista y planear la toma del poder

Russian President Vladimir Putin speaks during his meeting with the heads of government of member states of the Shanghai Cooperation Organisation at the Senate Palace of the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, Nov. 18, 2025. (Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP)
Russia Putin SCOASSOCIATED PRESSAgencia AP
  • Efe
    Agencia Efe
Las autoridades rusas incluyeron hoy en la lista de extremistas y terroristas a Mijaíl Jodorkovski, expropietario de la petrolera rusa Yukos, que estuvo 10 años en la cárcel y se convirtió en uno de los principales opositores al Kremlin tras su liberación y el exilio en Occidente.

La información apareció en la web de Rosfinmonitoring, supervisor financiero ruso. Jodorkovski forma parte del Comité Antibélico de Rusia, cuyos miembros son acusados de crear una organización terrorista y planear la toma del poder.

Este lunes, otros cuatro integrantes del comité, incluido el ex primer ministro Mijaíl Kasiánov, fueron declarados terroristas y extremistas por las autoridades rusas.

Jodorkovski, de 62 años, reside en el Reino Unido y critica abiertamente la política del presidente ruso, Vladímir Putin.

La inclusión en la lista de extremistas y terroristas, aparte de múltiples restricciones, incluye el bloqueo de los activos del implicado en Rusia.

