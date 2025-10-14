Israel entrega 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Israel entregó este martes 45 cuerpos de palestinos fallecidos que estaban en manos de las tropas israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás, informaron a EFE fuentes del hospital Nasser de Jan Yunis, al sur de Gaza, a donde llegaron los restos de los fallecidos de manos de la Cruz Roja.

Se trata de la primera entrega de cadáveres por parte de Israel dentro del acuerdo establecido entre las dos partes, por el que Hamás debe entregar los restos de los rehenes fallecidos que estuvieron cautivos en Gaza.

Esta entrega se produce después de que el lunes, Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, hicieran entrega de cuatro rehenes israelíes fallecidos de los que anunciaron las identidades de los cuatro rehenes cuyos cadáveres devolverán a Israel, a través de la Cruz Roja, este lunes: Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Peretz.

Fue el al día siguiente cuando Hamás liberó a 20 rehenes israelíes vivos. Las escenas de emoción por el reencuentro con sus familiares se sucedieron a lo largo de toda la jornada y miles de personas expresaron en las calles su alegría por su llegada.