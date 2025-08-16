El primer ministro palestino viajará a Egipto para abordar la crisis humanitaria en Gaza

El primer ministro de la Autoridad Palestina -que gobierna en partes de la Cisjordania ocupada-, Mohamed Mustafa, iniciará el domingo 17 de agosto una visita oficial a Egipto, según ha informado la agencia oficial palestina Wafa y que ha recogido la agencia EFE.

Durante su estancia, el jefe de Gobierno palestino se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, con quien abordará la situación humanitaria en la Franja de Gaza y los esfuerzos de El Cairo para alcanzar un alto el fuego en el enclave, sometido desde hace más de veinte meses a una ofensiva militar israelí que ya ha matado a más de 61.000 palestinos.

Según adelantó Wafa, Mustafa y Abdelatty ofrecerán el lunes 18 de agosto una rueda de prensa conjunta en el paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y permanece cerrado desde que lo ocuparon las fuerzas israelíes.

A finales de julio, Mustafa afirmó que Palestina está dispuesta a recibir una "fuerza de apoyo árabe internacional" que contribuya a garantizar la estabilidad y facilite un alto el fuego en la Franja. Sin embargo, subrayó que cualquier despliegue tendría carácter temporal y que solo los palestinos tienen el derecho legítimo de gobernar Gaza.