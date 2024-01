Attal reivindica su identidad y promete recuperar la «soberanía francesa y europea» en su estreno como primer ministro en la Asamblea Nacional

La jornada política en Francia ha estado marcada por la primera intervención en la Asamblea Nacional como primer ministro de Gabriel Attal, designado hace tres semanas por Emmanuel Macron para sustituir a la tecnócrata Élisabeth Borne. El nuevo inquilino de Matignon expuso ante los diputados los planes del Gobierno. Habló de sanidad y eutanasia, educación, medioambiente, empleo y salarios, burocracia, identidad nacional y del papel de Francia en Europa. Y, cómo no, de agricultura. Y es que Attal trazó su hoja de ruta en un contexto especialmente inflamado por las protestas del sector del agro.

Los manifestantes han cercado París en las últimas horas para exigir ayudas financieras, tarifas especiales de electricidad y combustible, una simplificación de los trámites administrativos y mejores condiciones de competitividad con respecto de los productores extranjeros. El jefe del Ejecutivo trató el pasado viernes de aplacar el descontento con el anuncio de una batería de medidas que buscan evitar que la crisis adquiera tintes similares al estallido de los chalecos amarillos en 2018; medidas que van desde ayudas directas de forma urgente, una simplificación considerable de las trabas con la administración y sobre todo, la vigilancia por el respeto de la ley Egalim, que prohíbe a las grandes superficies vender por debajo de precio de coste desequilibrando la cadena alimentaria y perjudicando a los productores en muchos casos.

Attal, además, ratificó la negativa de Francia la firma del acuerdo de Mercosur entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica, un expediente que el campo francés considera una gran desventaja de mercado al tener que competir con productos no sometidos a las rigurosas reglas marcadas por Bruselas. En este sentido, el primer ministro prometió «una excepción agrícola francesa». A partir del próximo mes de marzo, anunció Attal, «las ayudas de la PAC [Política Agraria Común, el principal instrumento regulador del sector en manos de la Comisión Europea] se ingresarán en las cuentas bancarias de los agricultores». En cualquier caso, el exministro de Educación reconoció que su Gobierno «no resolverá la crisis agrícola en unos días».

Attal cuenta con el pleno respaldo de Macron, que quiere reconducir su segundo quinquenio tras la crisis de las pensiones y los disturbios tras el homicidio del joven Nahel. El margen para hacerlo es ajustado. Faltan pocos meses para las elecciones europeas en las que la extrema derecha de Marine Le Pen, que presenta como cabeza de lista a su pupilo Jordan Bardella, presidente a sus 28 años de Reagrupamiento Nacional (RN), parte como favorita. Attal dedicó unas palabras a este apartado en alusión a los de Le Pen: «Digo que quienes abogan por poner fin a la aplicación de los tratados son partidarios de un Frexit encubierto que debilitaría a Francia». Y añadió: «Menos Europa significa menos poder para Francia (…) ¿Quiénes fueron los primeros partidarios en Francia del Brexit? ¿Quién dio a las calles de las ciudades por las que pasa el nombre de "rue du Brexit", quién se exhibió abiertamente con el líder del bando del Brexit? Es Reagrupamiento Nacional».

El primer ministro, que ocupó la tribuna más una hora para enumerar sus proyectos, marcó un perfil más político que el de su predecesora. Y remarcó su identidad y la del país: «Ser francés en 2024 significa, en un país que hace solo diez años seguía desgarrado por el matrimonio para todos, poder ser primer ministro aceptando abiertamente la propia homosexualidad. En todo esto, veo la prueba de que nuestro país está en movimiento. La prueba de que las mentalidades están cambiando. La prueba de que no tenemos por qué rendirnos al destino». «Así que sólo tengo una cosa que decir a nuestros conciudadanos, sea cual sea su color de piel, su origen, su domicilio o sus creencias. Francia es vuestro país, y en Francia todo es posible», remató. «Sí, estamos orgullosos de ser franceses y, con vosotros, quiero hacer brillar este orgullo francés».

Una vez terminado su discurso, que Le Pen describió como «un catálogo, una sucesión de promesas varias y diversas», Attal no se sometió a un voto de confianza ante el riesgo de que fuera rechazado, según lo previsto. De hecho, el bloque de la izquierda presentó una moción de censura unos minutos antes del comienzo del discurso. En cambio, la derecha tradicional de Los Republicanos no reveló sus cartas sobre si sostendrá o no la agenda legislativa de Attal.

La ecuación parlamentaria no ha cambiado. El bloque macronista sigue sin tener mayoría absoluta en la Asamblea, una premisa que quedó demostrada con la aprobación de la ley de inmigración, que salió adelante gracias a los votos de la derecha y de la extrema derecha. Aunque el Consejo Constitucional acabó tumbando la pasada semana el 40% de las disposiciones del paquete legislativo por considerarlo anticonstitucional. Attal, optimista, tendió la mano a la oposición. «Mi puerta siempre estará abierta», subrayó.