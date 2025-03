El autor del apuñalamiento de Ámsterdam tenía varias documentaciones personales

El apuñalador de Amsterdam tenía varias documentaciones a su nombra en el hotel en el que se hospedaba, a unos centenares de metros del lugar de los crímenes, en los que utilizó varios cuchillos, informan medios holandeses Todos los datos que se van conociendo apuntan a un ataque de tipo terrorista, según expertos en la materia.

Fue reducido por un turista inglés que corrió detrás de él y que ha sido condecorado por el alcalde de la ciudad. Demostró un gran valor y, desde luego, conocimientos de cómo reducir a una persona. No quiere salir en la prensa.

El hecho de que el autor de los hechos tuviera varias documentaciones, lo que no es habitual en los lobos solitarios que actúan por propia iniciativa, demuestra que podría estar planeando otras acciones criminales en distintos lugares y que contaba con una cierta infraestructura. La Policía investiga todas las hipótesis.

El apuñalamiento coincide con un mensaje publicado en las redes del Estado Islámico en el que, bajo el titular de “Matadlos a todos”, señala: “¿Por qué no acoges con agrado los gritos de los musulmanes oprimidos? ¿Qué le dirás a tu Señor cuando abandones a los musulmanes oprimidos por el pueblo de la incredulidad? Mientras que la yihad es obligatoria para todos los musulmanes como la oración y el ayuno. Oh vosotros que vivís cómodamente, levantaos de vuestra humillación. Defiende a los musulmanes en todas partes del mundo, antes de que digas "Si hubiéramos llevado a cabo la yihad antes, no seríamos así ahora”.