Ayuntamientos británicos retiran banderas de Reino Unido por "seguridad" y en la polémica ya opina hasta EE UU

El vicepresidente estadounidense JD Vance ha hecho un llamamiento contundente a los británicos para que se enfrenten a quienes, según él, buscan silenciar el orgullo nacional. En medio de una creciente polémica sobre la exhibición de banderas del Reino Unido y la Cruz de San Jorge, Vance ha alzado su voz en apoyo a la iniciativa "Operación Levantar los Colores".

La iniciativa ha generado una división significativa, con autoridades como las de las localidades de Tower Hamlets y Birmingham optando por retirar las banderas de sus infraestructuras, argumentando preocupaciones de salud y seguridad.

Durante una entrevista en Fox News, Vance compartió sus reflexiones sobre la importancia de manifestar el orgullo patrio. Recordó la experiencia de un amigo que dudaba en mostrar la bandera estadounidense durante las protestas de Black Lives Matter en 2020, y estableció un paralelismo con la situación actual en el Reino Unido.

"Se están dando situaciones similares en Europa", declaró Vance, enfatizando que "no debería haber vergüenza en sentir orgullo por un país". Su mensaje fue claro y directo: "Es necesario oponerse a los locos que sugieren que deberíamos avergonzarnos de nuestra cultura y herencia hasta el punto de no poder izar una bandera".

El comentario de Vance se suma a sus anteriores críticas sobre la libertad de expresión en Europa. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, advirtió sobre la erosión interna de las instituciones democráticas, señalando restricciones en las redes sociales y casos legales que, a su juicio, limitan las libertades fundamentales.

Respuesta de las instituciones británicas

La respuesta desde el gobierno británico no se hizo esperar. La semana pasada, Downing Street dijo que el Primer Ministro apoya "absolutamente" a las personas que izan banderas inglesas. El portavoz oficial del primer ministro británico, Keir Starmer, dijo: "Creo que el primer ministro siempre ha hablado de su orgullo de ser británico, del patriotismo que siente".

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que era "vergonzoso" que los ayuntamientos retiraran las banderas de la Cruz de San Jorge. En un artículo publicado en el Daily Mail, la señora Badenoch añadió que el hecho de izar banderas inglesas debería ser "bienvenido" en lugar de "considerado un acto de rebelión".