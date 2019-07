Boris Johnson, protagonista de miles de Gifs y nuevo primer ministro de Reino Unido

Es 2019, es difícil no ser el protagonista involuntario de un GIF, un micro vídeo que se puede repetir una y otra vez para destacar una idea, una sensación o simplemente, para hacer reír. No obstante, llama mucho la atención que personas respetadas, que van a tener en sus manos el futuro de un país y hasta de un continente, tengan tantos vídeos “graciosos” en las redes sociales. Ya sea por su peculiar manera de hacer política, por su pasado como periodista o por los nuevos tiempos que corren, lo cierto es que Boris Johnson es uno de los reyes de los mini vídeos y las redes sociales . En Instagram, Whatsapp o Twitter, siempre hay a mano un Boris Johnson en movimiento. ¿Beneficia esto a su imagen como líder?

Al preguntarle al profesor británico si su popularidad es buena de cara a unas posibles elecciones anticipadas en Reino Unido, Davis reconoce que “nada cambiará ya. Es ampliamente conocido en Reino Unido, mucho más que cualquier otro miembro en el Gobierno actual. En unos comicios, supone una amenaza mucho mayor para el Partido Laborista que Theresa May , quien carecía de carisma”. Davis sostiene que Boris Johnson, “por lo menos entretiene y sabe cómo captar la atención de los medios. May ha sido el mayor problema electoral del Partido Conservador. Johnson, a pesar de cómo de estrafalario sea, no tendrá ese problema. Puede que los laborista tengan un programa de políticas mucho más claro, pero les será más difícil luchar contra un partido liderado por Johnson y sus amigos de la Prensa”.

El 31 de octubre vence el plazo ampliado por la Unión Europea para el Brexit. Durante este tiempo, los 27 tendrán que lidiar con Johnson para negociar el Acuerdo de Salida de Reino Unido. Lo que no está claro es si los líderes de los 27 tomarán en serio al primer ministro británico, encargado de capitanear una de las mayores crisis de nuestro tiempo. “Creo que los 27 ven a Johnson como a Trump”, indica el profesor de Comunicación Política. “Egoísta, narcisista, inepto, vago, etc. Aunque sospecho que también le temen, como a Trump. Es más probable que tienda a un no acuerdo, con todo el caos que supondrá. Si va de farol o no, puede hacer que estén más preparados para negociar otra vez y hacer concesiones debido a ello”, asevera Davis.