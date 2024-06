Boris Johnson no hará campaña por unos ‘tories’ en horas bajas que le consideran una distracción negativa

El excéntrico Boris Johnson, el mismo que consiguió en 2019 una mayoría absoluta no vista desde los tiempos de Margaret Thatcher para el Partido Conservador, no hará finalmente campaña por sus antiguos compañeros de filas. Con más de veinte puntos de ventaja para los laboristas en los sondeos de cara a la próxima cita con las urnas el 4 de julio, los tories tienen más que asumido una derrota. Estos comicios suponen, por lo tanto, una cuestión de supervivencia. El objetivo es evitar la completa aniquilación como fuerza política.

Retener los distritos del Muro Rojo del norte de Inglaterra, donde Johnson consiguió en 2019 de manera excepcional el apoyo de la clase obrera para ejecutar el Brexit, se ve como algo imposible. Todos los esfuerzos están puestos ahora en el sur para asegurarse al menos los distritos tradicionales azules. Y en estos la figura del polémico ex primer ministro con melena albina no es precisamente popular. Por lo que se ha decidido no contar con él.

Johnson –que fue obligado a dimitir por sus propias filas en 2022 y ya no cuenta siquiera con escaño– había respaldado a 50 candidatos conservadores en todo el país y puesto su nombre en decenas de miles de cartas enviadas a los votantes como parte de un intento de contrarrestar la amenaza que representa Reform UK, el partido de la derecha radical de Nigel Farage.

El propio primer ministro actual, Rishi Sunak, dijo el martes que el respaldo de Johnson «marcaría una diferencia». Pero finalmente, a nivel interno, se ha decidido que su regreso sería una mala distracción y haría más mal que bien, por lo que el otrora rockstar se queda fuera de escena.

Tras regresar esta semana de un viaje con su familia en Cerdeña, Johnson se irá de nuevo de vacaciones y volverá el 3 de julio, un día antes de la cita electoral. Su equipo asegura que las vacaciones estaban cerradas desde hace tiempo. Pero es obvio que la noticia ha tenido su impacto en la campaña.

De todos es sabido que la relación del excéntrico político y Sunak no es la más cordial. Boris considera a su sucesor un traidor porque fue precisamente la dimisión del entonces ministro del Tesoro lo que acabó forzando su salida de Downing Street, donde su puesto estaba más que cuestionado por diferentes escándalos, entre ellos, el Partygate.

Había por tanto expectación por si finalmente compartirían escenario estos días. Pero la foto de ambos juntos no será posible. Los analistas debaten ahora si esto juega a favor o en contra del controvertido ex primer ministro, quien alberga ambiciones de regresar a la primera línea y volver a liderar el Partido Conservador tras el varapalo que anticipan las encuestas donde los laboristas obtendría una mayoría récord de 256 escaños mientras que los conservadores se reducirían a 115 asientos.

Según The Times, Sunak no le dijo a Johnson que estaba planeando elecciones anticipadas y no ha hablado con él durante toda la campaña. El plan original antes de que Sunak convocara comicios era enviar a Johnson a escaños en el Muro Rojo en el norte de Inglaterra y las Midlands. Ahora se espera que los laboristas los ganen y los conservadores, en cambio, están intentando apuntalar escaños con mayorías de entre 10.000 y 20.000 en el sur, que antes se consideraban seguras.

Se espera que el populista Nigel Farage, líder de Reform UK, se convierta en diputado en su octavo intento, en Clacton, pero varios pesos pesados conservadores perderán sus escaños, según sondeos, incluidos Grant Shapps y la propia Penny Mordaunt, quien muchos veían como nuevo líder. El escaño de Jeremy Hunt, ministro del Tesoro, se encuentra entre 117 distritos electorales que están aún reñidos.

Kelly Beaver, directora ejecutiva de Ipsos UK, dijo que «los conservadores se enfrentan a la posibilidad de sufrir pérdidas récord. Los laboristas están aumentando su porcentaje de votos en 2019 en todo el país, especialmente en Escocia y el noreste, mientras que los conservadores están perdiendo votos en todas las regiones».