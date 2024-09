Brandeburgo encara unas duras conversaciones para formar gobierno

El escaso margen de victoria alcanzado por el Partido Socialdemócrata (SPD) en las elecciones celebradas este domingo en Brandeburgo hace presagiar que las conversaciones para formar gobierno serán complicadas. Para muestra, el comunicado casi unánime del resto de partidos hacia la estrategia del primer ministro del SPD, Dietmar Woidke. Tanto la Unión Cristianademócrata (CDU), como Los Verdes, La Izquierda y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) criticaron este lunes que el candidato socialdemócrata, sobre el que pesa una alta popularidad en este «Land», anunciara su dimisión si el partido ultra Alternativa para Alemania (AfD) hubiera conseguido la victoria.

La polarización entre Woidke y AfD llevó a que «no solo el SPD, sino también la AfD se movilizara y todos los partidos del centro político tuvieran que ceder votos a favor del SPD», aseguró Gordon Hoffmann, secretario general de la CDU en Brandeburgo. La BSW por su parte se refirió a un «éxito con desventajas» de Woidke, porque -en palabras de Stefan Roth, del comité ejecutivo de esta formación-, «la estrategia del SPD benefició a la AfD» y esta polarización no puede ser la receta para el futuro en Brandeburgo.

Con todo, Woidke quiere iniciar cuanto antes conversaciones exploratorias para formar un gobierno de coalición con la BSW y la CDU, tal y como propuso en la tarde del lunes al comité ejecutivo regional del SPD. «Mi objetivo es formar un gobierno estable», aseguró. Lo tendrá complicado. Poco después, la CDU -que el domingo quedó en cuarta posición con el 12,1% de los votos- dejó claro que no aceptarán la propuesta de Woidke. «Para ser honesto, no sé qué deberíamos discutir en estas conversaciones», dijo en Potsdam el secretario general de la CDU, Gordon Hoffmann. «No hay ningún mandato gubernamental para nosotros, no hay mayoría para el SPD y la CDU».

Por lo tanto, para la CDU está claro que esas conversaciones deberían celebrarse entre los socialdemócratas y la BSW. «Ahora tienen que hacer algo por este Land». Unas palabras que fueron secundadas por el principal candidato de la CDU de Brandeburgo, Jan Redmann, que corroboró que la participación en el gobierno estaba inicialmente descartada. «Nos estamos preparando para todos los escenarios, incluido el papel de la oposición».

Por su parte, la BSW tiene dudas sobre su participación en un futuro gobierno de Brandeburgo. Su principal candidato, Robert Crumbach, afirmó que «no tomarán decisiones frívolas». Las discusiones se llevarán a cabo el miércoles. «El resultado electoral no fue fácil -agregó-. También puede funcionar que haya, por ejemplo, un gobierno minoritario con solo 44 votos». Citó como cuestiones importantes evitar el cierre de hospitales o mejorar la educación y el desempeño de los estudiantes. Se trata de hacer una «política claramente diferente».

La jefa federal de BSW, Amira Mohamed Ali, reiteró la exigencia de que un futuro gobierno regional se posicione a favor de un cambio de rumbo en la política sobre Ucrania o contra el emplazamiento de misiles estadounidenses de medio alcance. Temas que, en cualquier caso, no dependen de la política regional. En cualquier caso, y puesto que el SPD y la CDU juntos no tienen suficientes representantes para obtener una mayoría en el parlamento regional, los votos de BSW serán necesarios.

Se da por hecho que la AfD quedará fuera de estas negociaciones pero, no obstante, es evidente la satisfacción dentro de este partido por el aumento de votos, pero también por los malos resultados cosechados por algunos de sus competidores.

El presidente federal, Tino Chrupalla, afirmó en Berlín que, desde su punto de vista, es bueno «que los Verdes, como el partido más peligroso de Alemania, ya no esté en el parlamento regional». La copresidenta Alice Weidel afirmó que, de cara a las próximas elecciones federales, cree que «estamos en el camino correcto y que debemos mantener el rumbo». El concepto de «cortafuegos» contra el partido AfD no funcionará a largo plazo.

Pase lo que pase con las conversaciones, en el futuro habrá menos mujeres en el Parlamento de Brandeburgo. En total, 26 mujeres fueron elegidas para un hemiciclo de 88 escaños. Diez de los 44 mandatos directos fueron para mujeres. El SPD tiene el mayor número de representantes femeninas y en el futuro estará representado por 15 mujeres. AfD y CDU tendrán cuatro representantes femeninas cada uno, mientras que BSW tendrá otros tres.