Cae una banda criminal en Inglaterra: 12 miembros condenados a más de 100 años de prisión por delitos violentos

Una operación policial de gran escala en Merseyside, Inglaterra, ha culminado con la condena de 12 miembros de una organización criminal, quienes han recibido en conjunto más de 100 años de prisión. La red, dedicada al tráfico de drogas, posesión de armas y extorsión, fue desmantelada tras una investigación exhaustiva que incluyó allanamientos con motosierras, uso de perros policía y un despliegue coordinado en múltiples domicilios de Litherland.

Durante el operativo, la policía incautó armas de fuego, drogas Clase A y dinero en efectivo, evidenciando la magnitud y peligrosidad de la organización. Entre los condenados, destaca Joshua Adam Hayes (34 años), sentenciado a 20 años de prisión por liderar un negocio de cocaína valorado en £900,000, y James Harrison (28 años), quien recibió 15 años y medio por distribuir cannabis bajo el alias ‘Budfellaz’, además de delitos relacionados con armas.

Otros miembros como Stephen Sutter, Kayleigh Wilson, George Medway, Matthew Ball, Aaron O'Brien, Anthony John Bennett, Michael James Caldwell, Adam Dean, John Newton y Thomas Ball fueron condenados por diversos cargos vinculados al narcotráfico y posesión de armas.

Las autoridades recuperaron casi un kilogramo de drogas, dos subfusiles Skorpion, una pistola Springfield y munición abundante. También se descubrió el uso de un ‘graft phone’, un dispositivo clave para coordinar las operaciones delictivas.

El Detective Jefe Inspector Tony Roberts celebró el éxito de la operación, asegurando que las comunidades de Merseyside son ahora más seguras. Subrayó el peligro que representaban las armas incautadas, algunas de las cuales habían sido utilizadas en actos violentos previos, y pidió a la ciudadanía colaborar activamente en la lucha contra el crimen organizado.