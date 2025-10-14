Las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico reclaman una nueva Macrorregión

Los días 13 y 14 de octubre, Archam (alianza de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico ) ha celebrado en Bruselas un foro en el que ha acercado a las instituciones europeas las acciones que se están llevando a cabo para avanzar en su objetivo de contribuir a la creación de una Macrorregión Atlántica.

La primera jornada del foro tuvo lugar en la delegación de la Presidencia de la Comisión del Arco Atlántico de la CPMR en la capital europea, y reunió a representantes de las Cámaras de Portugal, España y Francia que forman parte de la iniciativa. Tras un encuentro técnico en la que se pusieron en común los avances realizados en los proyectos en curso, se revisaron los Retos de la Alianza y se han planificado nuevas acciones, entre ellas y como principal la creación de una macroregión atlántica dentro de Europa.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao - que ostenta la Secretaría Técnica del proyecto -, José Ignacio Zudaire, fue el encargado de dar la bienvenida a los presidentes de las Cámaras de Avilés, Daniel González Menéndez; Cantabria, Tomás Dasgoas; Gijón, Félix Baragaño; Gipuzkoa, Mauricio Arregui; Oviedo, Carlos Paniceres y su vicepresidente José Manuel Ferreira; a las secretarías generales de las Cámaras de Cantabria, Rosa Vega; Santiago, Rosa Mary Cardeso; Tui, Ariadna Pino; a los secretarios generales de Bilbao, Mikel Arieta-araunabeña; Gipuzkoa Javier Zubia y Oviedo Álvaro Alonso, al Director General de A Coruña, Daniel Tafalla; así como al tesorero de la Cámara de Pontevedra, Vigo y Villagarcía de Arosa, Ramón Víctor Correa.