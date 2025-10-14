Un ex negociador revela la táctica que usó Trump para cerrar el acuerdo de paz entre Hamás e Israel

Washington hizo pública este lunes la declaración suscrita por los países mediadores en el conflicto entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- relativa al acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Se trata de un primer texto que, por el momento, ha permitido la entrada de un mayor número de camiones de ayuda humanitaria en el enclave, así como la liberación de los 20 rehenes israelíes que permanecían en manos del grupo terrorista.

"Juntos, implementaremos este acuerdo de manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluyendo tanto a palestinos como a israelíes", recoge el documento firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Tras dos años de conflicto, las partes parecen haber alcanzado un acuerdo histórico, en el que Estados Unidos -y en particular su líder, Donald Trump- ha desempeñado un papel clave. Desde su regreso al poder en enero de este año, el mandatario republicano ha reivindicado su figura como pacificador en conflictos de todo el mundo, algo con lo que, no obstante, no todos se han mostrado de acuerdo.

Así se fraguó el plan de paz

A pesar de todo, en las últimas horas han comenzado a trascender detalles sobre cómo el controvertido líder estadounidense logró aunar dos posturas que, hasta hace tan solo unos días, parecían irreconciliables. En este sentido, se ha pronunciado el ex negociador de rehenes Gershon Baskin, quien ha asegurado a la CNN que el rol desempeñado por el presidente de EE UU le ha hecho recuperar el optimismo sobre el futuro de Oriente Medio.

El empresario israelí ha señalado que la implicación de Trump fue crucial para los avances, en lo que ha calificado como "una negociación muy diferente a cualquier otra que haya tenido lugar en Medio Oriente". Según Baskin, Trump logró imponer su acuerdo tanto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como a Hamás, lo que "creó la realidad en la que ambos estaban de acuerdo". De igual manera, Baskin ha revelado que ha habido contactos con "líderes de la sociedad civil y del sector privado de Gaza" que estarían dispuestos a participar en un nuevo gobierno ajeno a Hamás.