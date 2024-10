La campaña de Kamala Harris recluta a sus filas a la hija de Alexei Navalni

La hija de Alexei Navalni, el principal crítico interno del presidente ruso Vladimir Putin, forma parte del equipo de campaña de la candidata demócrata Kamala Harris en Pensilvania, uno de los estados péndulo que serán decisivos en las presidenciales del próximo 5 de noviembre. Dasha Navalnaya, de 23 años, se graduó de la Universidad de Stanford en California el pasado junio, apenas cuatro meses después de la muerte de su padre en la cárcel del Ártico donde cumplía condena. Desde 2019, la joven había estado estudiando Psicología Social y Ciencias Políticas.

Según su perfil en LinkedIn, Dasha ha sido gerente de equipo a tiempo completo para la campaña de Harris en Filadelfia desde agosto, aunque todavía no se ha pronunciado públicamente en favor de Harris. La vicepresidenta está ligeramente por delante en las encuestas en Pensilvania, el estado con el mayor número de votos electorales de todos los swing states donde se decidirán los resultados.

La participación de Navalnaya en esta campaña ya ha generado los primeros rumores sobre si se está preparando para un eventual papel en la oposición rusa, cogiendo el testigo de su padre. Navalni estaba cumpliendo una pena de prisión de 30 años por cargos fabricados cuando murió en la prisión IK-3 el 16 de febrero. Las autoridades citaron como causa de muerte una combinación de problemas de salud, pero una serie de documentos filtrados publicados el mes pasado por el medio de investigación The Insider sugieren que fue envenenado.

Poco después del suceso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a Dasha y a su madre, Yulia Navalnaya, para ofrecer sus condolencias. Biden afirmó entonces que no había ninguna duda de que Putin era responsable de la muerte del disidente ruso. En cambio, el expresidente Donald Trump, que acababa de ser nominado candidato republicano a la presidencia, dijo no estar seguro del grado de participación del presidente ruso en el fallecimiento de Navalni.

Yulia también conversó con Harris en agosto, el mismo mes en que Dasha se unió a su equipo de campaña. La joven de 23 años considera a su padre su «superhéroe» y una fuente de inspiración. En su cumpleaños el mes pasado, publicó una foto suya sonriendo en la red social X y escribió: «Este es mi primer cumpleaños sin una felicitación o una carta de mi papá. Es difícil sin él. Pero porque es difícil, quiero mostrarles a los monstruos sentados en el Kremlin aún más que no me rendiré. ¡Y ustedes no se rindan: sonrían y luchen!».

Navalni anunció en 2020 que a Dasha se le había otorgado una beca para estudiar en Stanford y que él y su esposa solo cubrían sus gastos de alojamiento y comida. El Kremlin alegó entonces que el opositor era un agente de la CIA, sin presentar pruebas.

Navalni sobrevivió a un envenenamiento casi mortal con el agente nervioso Novichok en 2020. Regresó a Rusia desde Alemania al año siguiente y fue arrestado de inmediato. Durante una de las visitas de su esposa a su campo de prisión, le dijo que sospechaba que moriría entre rejas. «Creo que hay una alta probabilidad de que nunca salga de aquí. Incluso si todo comienza a desmoronarse, me eliminarán a la primera señal de que el régimen se está colapsando. Me envenenarán», dijo, según un extracto de sus memorias, tituladas «Patriota», publicado por la revista New Yorker.

Yulia, que vive en el exilio en Europa, ha prometido continuar el trabajo de su marido para derrocar el régimen de Putin, el antiguo oficial del KGB que ha gobernado con puño de hierro Rusia durante casi 25 años.