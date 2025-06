La Casa Blanca insta a España y otros países de la OTAN a destinar el 5 % a defensa

La Casa Blanca insistió este jueves en que todos los países de la OTAN, incluido España, deben destinar un 5 % de su PIB a defensa, después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comunicara al secretario general de la alianza el rechazo de este país a comprometerse a un nuevo aumento de gasto en defensa.

"No he visto los comentarios de España. Me aseguraré de que el presidente los vea, y puedo asegurarles que quiere que todos los países europeos paguen su parte justa y alcancen ese umbral del 5 %", expresó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada por este asunto en rueda de prensa.

Leavitt aseguró que aportar el 5 % es "lo justo", teniendo en cuenta "que los contribuyentes estadounidenses han aportado una importante cantidad de dinero, de miles de millones de dólares, para apoyar nuestros intereses mutuos y nuestra defensa garantizada".

"Le dejaré (a Trump) hablar de ello. Pero ha dejado muy claras sus prioridades para nuestros aliados europeos, incluida España", aseveró.

Sánchez comunicó al secretario general de la OTAN su rechazo a comprometerse a un nuevo aumento de gasto en defensa y tacha de "irracional y contraproducente" para el país la propuesta de llegar al 5 % que ha planteado a los aliados.

En una carta dirigida a Mark Rutte, propone incluir una fórmula más "flexible" en la declaración que se aprobará en la cumbre de la OTAN que se celebrará en La Haya la próxima semana que diga que el objetivo del 5 % es opcional, o una que excluya a España de la aplicación del mismo.

En la misiva, Sánchez le explica que llegar al 5 % es incompatible con el estado del bienestar en España y con su "visión del mundo" y reivindica el legítimo derecho de cada gobierno a hacer o no determinados "sacrificios", como elevar los impuestos a la clase media o recortar servicios públicos y prestaciones sociales. EFE

asg/vh