Los cinco fallos «previsibles y evitables» del Servicio Secreto que dejaron expuesto a Trump en el mitin de Butler

Los agentes del Servicio Secreto no avisaron al equipo de protección de Donald Trump después de ver a la policía con las armas desenfundadas corriendo hacia el aspirante a magnicida que abrió fuego contra el expresidente en un mitin celebrado el pasado 13 de julio, según ha revelado un informe del Senado. El fallo de comunicación fue uno de los al menos cinco errores de seguridad «previsibles y evitables» identificados en un informe provisional de 94 páginas sobre el atentado contra Trump en un mitin de campaña en el condado de Butler, Pensilvania.

El comité bipartidista del Senado señaló que la deficiente cadena de mando del Servicio Secreto, la inadecuada coordinación con las fuerzas del orden estatales y locales, las radios defectuosas y el hecho de no asegurar adecuadamente el lugar del mitin habían dejado a Trump peligrosamente expuesto. Los fallos de seguridad permitieron a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparar ocho veces con un rifle semiautomático del tipo AR-15 desde el tejado de un edificio cercano al lugar del mitin. Trump sufrió un rasguño en la oreja. Un asistente al mitin, Corey Comperatore, murió y otras tres personas resultaron heridas antes de que Crooks fuera abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

Rand Paul, miembro republicano de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, declaró que «dejar un tejado desatendido a poco más de 100 metros del podio con una línea de visión directa fue un error inaceptable e inexcusable. Nadie pensó en detener el procedimiento y retirar al ex presidente del escenario».

Trump, de 78 años, dijo el miércoles en un post en su plataforma Truth Social que había sido notificado de «grandes amenazas» contra su vida por parte de Irán. «Todo el ejército estadounidense está observando y esperando», escribió. «Ya se hicieron movimientos por parte de Irán que no funcionaron, pero lo intentarán de nuevo». Aunque no estaba claro si las amenazas a las que se refería eran nuevas o ya habían sido denunciadas con anterioridad, también comentó sus medidas de seguridad. «Estoy rodeado de más hombres, pistolas y armas de los que he visto nunca», escribió en otro post en X.

El informe del Senado afirmaba que el Servicio Secreto había recibido «información creíble» de un complot de asesinato iraní antes del mitin de Butler. La agencia tomó la medida sin precedentes de enviar un equipo avanzado de contrafrancotiradores al lugar, una medida que «potencialmente salvó vidas» pero no logró detener al pistolero, según el informe. Sin embargo, la información sobre el posible plan de asesinato iraní no se transmitió a la oficina del Servicio Secreto en Pittsburgh, y casi todo el personal entrevistado dijo que desconocía la amenaza.

El Servicio Secreto ha sido objeto de un nuevo escrutinio tras otro atentado contra el expresidente en el Trump International Golf Club de West Palm Beach el 15 de septiembre. Ryan Routh, de 58 años, fue acusado el martes de intento de asesinato de un candidato político. El FBI, que dirige las investigaciones sobre ambos intentos de asesinato, ha dicho que no ha encontrado pruebas de que Crooks o Routh estén relacionados con Irán.

El fallo en las comunicaciones antes del mitin de Butler ha suscitado nuevas preguntas sobre por qué no se tomaron medidas de seguridad adicionales. Richard Blumenthal, demócrata que preside la subcomisión permanente de investigación del Senado, declaró que «fue casi como una farsa de Abbott y Costello, con todos los actores señalando con el dedo quién iba primero. La verdad era más extraña que la ficción». La semana pasada, Ronald Rowe, director en funciones del Servicio Secreto, dijo que la «complacencia» había llevado a una infracción del protocolo por parte de sus agentes durante el mitin de Butler y afirmó que los responsables tendrían que rendir cuentas.

Sin embargo, la comisión del Senado descubrió que el personal del Servicio Secreto entrevistado durante su investigación se había «negado a reconocer áreas individuales de responsabilidad en la planificación o la seguridad» como factores que habían contribuido a que no se evitara el tiroteo.

La comisión determinó que la responsabilidad de la planificación de la seguridad del mitin de Butler recaía en tres grupos del Servicio Secreto: la oficina de campo de Pittsburgh, la oficina de operaciones de protección y el destacamento de seguridad personal de Trump. Ninguno de los agentes entrevistados pudo decir quién era el responsable de decidir dónde colocar el perímetro de seguridad interior y exterior en el mitin, y quién había excluido un grupo de edificios desde los que Crooks disparó a Trump, según el informe del Senado.

El Servicio Secreto y sus socios de las fuerzas del orden federales, estatales y locales solo celebraron dos reuniones antes del mitin del 13 de julio. La comisión consideró que las interacciones fueron «informales». El día del mitin, los agentes del Servicio Secreto recibieron un aviso sobre una persona sospechosa con un telémetro 27 minutos antes del tiroteo. Pero el agente encargado de la seguridad y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron a la comisión que no habían recibido la información.

Según el informe, varias alertas por radio de que había una persona armada en el tejado minutos antes de que Crooks abriera fuego «no fueron transmitidas» al personal clave del Servicio Secreto. Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, declaró que las conclusiones del informe coincidían con las de una revisión interna y eran «esenciales para garantizar que lo ocurrido el 13 de julio no vuelva a repetirse».

La comisión ha visitado el lugar de la manifestación, ha revisado 2.800 documentos y ha realizado 12 entrevistas, y afirma que espera realizar más entrevistas en las próximas semanas. No está claro si ampliará su investigación para incluir el último intento de asesinato del 15 de septiembre, sin embargo.

En una declaración el miércoles por la mañana en la que abordaba los supuestos complots contra Trump por parte de Irán, el portavoz de campaña del expresidente, Steven Cheung, dijo que la amenaza de ataques coordinados se había intensificado en los últimos meses. «El presidente Trump fue informado hoy temprano por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional [ODNI, por sus siglas en inglés] sobre amenazas reales y específicas de Irán para asesinarlo en un esfuerzo por desestabilizar y sembrar el caos en Estados Unidos», dijo.

Teherán ha rechazado previamente las acusaciones «malintencionadas» de que estaba detrás del intento de asesinato del 13 de julio. Las agencias de inteligencia estadounidenses también han acusado a Irán de un hackeo dirigido a la campaña de Trump, alegando que Teherán está tratando de influir en las elecciones de 2024.

Una declaración conjunta de la ODNI, el FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras este mes dijo que los ciberatacantes iraníes habían ofrecido material «robado, no público» de la campaña de Trump a los demócratas de alto rango que planificaban la campaña electoral, antes de que el presidente Biden se retirara de la contienda. «Los actores extranjeros están aumentando sus actividades de influencia electoral» en el período previo a las elecciones del 5 de noviembre, dijo la declaración, señalando a Rusia, Irán y China como «tratando en cierta medida de exacerbar las divisiones en la sociedad estadounidense para su propio beneficio».