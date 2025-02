"Cristianos: Convertiros al Islam o moriréis", amenaza el Estado Isámico

El terrorista cuando amenaza lo hace con el firme propósito de llevar adelante sus intenciones criminales. Que lo logre o no depende de muchos factores, entre ellos la efectividad de las Fuerzas de Seguridad y los Servicios de Inteligencia. Pensar que el yihadista lanza esas amenazas porque forma parte de una campaña meramente mediático es, además de absurdo, suicida.

En el caso que nos ocupa, el lector tendrá pocas dudas de que la amenaza es real por lo que le está ocurriendo a los cristianos en África. El aviso, lanzado a través del canal Al Azaim, del ISPK del Estado Islámico (Daesh, Isis) deja pocas dudas: o te conviertes al islam o morirás y va dirigido a todos los creyentes del mundo.

Dice así: “¡A los cristianos! Este es un mensaje para los cristianos de América y del mundo: ¡los llamamos al Islam antes de que los soldados de la tierra y los soldados de los cielos desciendan sobre ustedes! El Islam es la religión verdadera, todo lo demás es falso y Allah no aceptará nada más. Es por eso que 'Issa, la paz sea con él, descenderá al final de los tiempos, ofreciéndote la elección entre el Islam o la muerte. Ahora les estamos entregando este llamado antes de que la muerte venga sobre ustedes por todos lados: "Con un castigo de Él o por nuestras manos". Esta es la promesa de Allah”.

La sociedad occidental, que sólo se altera cuando el atentado se produce en territorio propio, prefiere vivir en una aparente ignorancia del peligro que le acecha.

Los yihadistas se han dado cuenta de que los actores, lobos, solitarios son el mejor sistema para aterrorizar a la población. Además, como dicen, sus atentados les salen gratis desde el punto de vista económico. Esconder el peligro en que el asesino de turno es un perturbado mental no soluciona las cosas. El propio Estado Islámico se ríe de esta estrategia porque, como han escrito, esos atentados, aunque no los “reivindiquemos están inspirados por nosotros”. Ocultar el peligro no supone hacerlo desaparecer.