Qué es el síndrome de Rapunzel: una adolescente ha tenido que ser operada de urgencia para extraerle una enorme bola de pelo del estómago

Una adolescente de 17 años fue intervenida quirúrgicamente tras descubrirse una enorme bola de pelo alojada en su estómago, lo que explicaba sus constantes vómitos, dolor abdominal y dificultad para tragar. Los profesionales médicos se mostraron sorprendidos por el tamaño de la masa, que se extendía desde el estómago hasta el duodeno.

Los cuidadores de la joven indicaron que presentaba antecedentes de pica, un trastorno que provoca el consumo de sustancias no comestibles. A lo largo de los años, la adolescente había ingerido grandes cantidades de cabello, desarrollando una condición conocida como síndrome de Rapunzel, caracterizada por la formación de tricobezoares.

El informe del caso, publicado por el Journal of Pediatric Surgery Case Reports, menciona que durante la exploración física, el abdomen de la paciente estaba distendido y dolorido, y aunque los análisis de laboratorio resultaron normales, la tomografía computarizada confirmó la presencia de la gran bola de pelo. Debido a su tamaño, no fue posible realizar una extracción endoscópica, por lo que los médicos optaron por una cirugía abierta bajo anestesia general.

La joven deberá recibir tratamiento psiquiátrico

Tras aproximadamente tres horas de intervención, la masa de pelo fue extraída de manera completa e intacta, y la cirugía finalizó con la sutura correspondiente. Desde entonces, no se ha registrado recurrencia del comportamiento de pica, y la joven ha sido derivada a evaluación psiquiátrica y terapia conductual para prevenir futuros episodios.

Casos similares recientes muestran la gravedad de esta afección. A principios de este año, otra adolescente de 15 años fue sometida a cirugía urgente tras varios días de náuseas, vómitos y diarrea. En su caso, la obstrucción intestinal provocada por un tricobezoar gigante requirió una laparotomía. La intervención fue compleja, y la paciente presentó complicaciones como hipotermia y coagulopatía, aunque finalmente se estabilizó tras la extracción de la bola de pelo.

Según la literatura médica, los comportamientos de arrancarse o morderse el cabello, como los presentados por ambas jóvenes, son síntomas típicos del síndrome de Rapunzel, una enfermedad extremadamente rara que requiere un enfoque multidisciplinar para su tratamiento y prevención.