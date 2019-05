Debate en Atresmedia: Cinco formas de ver el futuro de Europa

Aunque eclipsado por las locales y autonómicas, el 26 de mayo también se vota en unos comicios cruciales para el futuro de los españoles: las elecciones al Parlamento Europeo. En este sentido, una vez más el grupo Atresmedia ha querido acercar las posturas de los principales candidatos a la Eurocámara a los votantes españoles. LaSexta organizó un debate entre los cabeza de lista de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, moderado por la periodista Ana Pastor, en horario de máxima audiencia. Son muchos a los que, durante los debates de los candidatos a las elecciones generales, les hubiera gustado escuchar a los cabeza de lista deliberar sobre un asunto tan global y local al mismo tiempo como es la Unión Europea. Por lo que ayer fue de agradecer que el tema principal fuera únicamente y en exclusiva uno: Europa.

Así, la ex ministra de Sanidad, Dolors Montserrat (PP), el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell (PSOE), la profesora universitaria María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos), el economista Luis Garicano (Ciudadanos) y Jorge Buxadé (Vox) respondieron a las preguntas de Pastor. Al igual que en los anteriores debates organizados por Atresmedia, los cinco partidos participaron en un sorteo anterior en el que se determinó la posición de cada candidato en los atriles del plató, el orden de arranque así como el conocido como «minuto de oro», esos sesenta segundos en los que cada futuro eurodiputado resumió sus propuestas para movilizar el voto en su favor. En el último sondeo elaborado por el propio Parlamento Europeo, el PSOE lograría 18 escaños mientras que el PP pasaría a la segunda posición con 13 eurodiputados. En tercer lugar, la coalición de Unidas Podemos obtendría ocho asientos en la Eurocámara, muy seguido por Cuidadanos, con siete. En última posición estaría la formación ultraderechista de Vox. El partido de Santiago Abascal conseguiría entrar en el PE con seis representantes.

En el esperado «debate a cinco», Borrell manifestó que: «La no Europa no es una opción. Desaparecería entre los grandes bloques como China y EE UU. Europa no se hace sola. No la hacen burócratas, gobiernos o diplomáticos. Esto se ha acabado. Estamos tocando el hueso duro de la soberanía. Ante problemas que tocan la fibra identitaria. Ahora hay una ofensiva contra Europa lanzada por las fuerzas nacionalpopulistas que quieren echar marcha atrás» al proyecto europeo.

Para Buxadé «las elecciones europeas son muy importantes». Aunque «llevamos 37 años, nunca han venido a explicar a España lo que se hace allí». Ahora estamos ante «un ataque a la soberanía de los estados: robar soberanía o una España que coopere voluntariamente».

Monserrat dedicó sus primeras palabras a la figura de Rubalcaba. Después recordó los logros de la UE: «nos ha dado paz, bienestar. El PP, partido mayoritario en el Parlamento Europeo, es el que mejor puede defender los intereses de los españoles. Es parte de nuestra vida y de la solución. Tenemos que defender un mayor espacio de paz y de libertad».

Para Garicano, «los partidos políticos tradicionalmente no se lo han tomado en serio». Han culpado a Europa de sus problemas y han enviado a políticos a una especie de retiro dorado. «Hay mucho en juego como la libertad de circulación». El cabeza de lista de Ciudadanos recordó que «los jóvenes no votaron en el referéndum del Brexit y ahora están muy arrepentidos. Tenemos que participar en esas elecciones. Hay muchísimo en juego».

Rodríguez Palop aseveró que ha habido una competencia desleal y que la política de recortes ha generado «una UE cada vez más empobrecida. Hoy tenemos que el 1% tiene el 32% de toda la riqueza. Ha habido una política fiscal claramente regresiva. El euro se ha convertido claramente en una camisa de fuerza. La política económica ha sido descabellada».