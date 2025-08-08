Detenido en Dinamarca un adolescente de 15 años que planeaba un tiroteo en su instituto

La policía danesa ha detenido a un adolescente de 15 años en la ciudad de Kolding, al sur de Copenhague, acusado de haber planeado un tiroteo en un centro escolar. El joven, que no ha sido identificado por motivos legales, fue arrestado el miércoles y compareció este jueves ante un tribunal que ordenó su ingreso en prisión preventiva.

Según las autoridades, el menor estaba preparando un ataque armado contra una escuela local. Aunque no se han hecho públicos todos los detalles de la investigación, la policía ha señalado que el plan estaba ya en una fase avanzada. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un registro en su domicilio, donde se habrían encontrado pruebas incriminatorias.

La Fiscalía ha imputado al adolescente por intento de homicidio y por violar la legislación sobre armas. El tribunal decidió mantenerlo bajo custodia al menos hasta el 4 de septiembre, mientras se continúa con la investigación. La audiencia se celebró a puerta cerrada debido a la gravedad de los cargos y la edad del acusado.

Este caso ha generado preocupación en la sociedad danesa, que rara vez se enfrenta a amenazas de este tipo. Las autoridades escolares de la región han activado protocolos de seguridad y ofrecen apoyo psicológico a estudiantes y profesores. El ministro de Justicia danés ha declarado que se trata de un incidente "extremadamente serio" y que se actuará con firmeza para garantizar la seguridad en los centros educativos.