Detienen a un estudiante por cánticos antisemitas y posesión de armas en su domicilio

La policía británica incautó varias armas de fuego y cajas de munición en el domicilio familiar de Sam Williams, estudiante de Filosofía, Política y Economía en Balliol College, Oxford, tras su arresto por presunta incitación al odio racial. Williams fue filmado durante una manifestación pro-Palestina en Londres gritando: “Gaza, Gaza make us proud, put the Zios in the ground”, frase que ha sido interpretada por algunos como un llamado a la violencia contra judíos.

El operativo se llevó a cabo en Pembury, Tunbridge Wells, donde dos agentes uniformados y una oficial forense retiraron cartuchos de caza High Pheasant y varios rifles o escopetas en bolsas. Aunque no hay indicios de que las armas fueran ilegales, el hallazgo ha generado inquietud entre los vecinos. “Es preocupante. No sabíamos que cazaban”, comentó uno de ellos.

Williams fue arrestado el 15 de octubre en Oxfordshire por agentes de Thames Valley Police, interrogado durante horas y luego liberado bajo fianza. La investigación está liderada por la Policía Metropolitana, con colaboración de otras dos fuerzas.

La Universidad de Oxford suspendió al estudiante y emitió un comunicado afirmando que “no hay lugar para el odio, el antisemitismo ni la discriminación” en su comunidad. Su antiguo colegio, Bennett Memorial Diocesan School, también condenó enérgicamente sus declaraciones, calificándolas de contrarias a los valores cristianos que promueve.

Williams, conocido por su activismo estudiantil, ha participado en múltiples protestas y acampadas contra la política israelí. En redes sociales, se le ha visto con una kufiya, símbolo del movimiento pro-Palestina. La Unión de Estudiantes Judíos celebró la rápida respuesta de Oxford y pidió que otras universidades actúen con igual firmeza ante expresiones de odio.

La investigación continúa, mientras crece la preocupación por el aumento de incidentes antisemitas en centros educativos del Reino Unido.