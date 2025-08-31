Dos turistas inundan todo un hotel en China tras olvidar cerrar los grifos del spa

Una pareja australiana ha protagonizado un curioso incidente durante su estancia en el hotel Iseya Panoramic de Chongqing, China. Graham y Jodie Bernard reservaron una suite con spa privado en la azotea y solicitaron al personal que llenaran la piscina infinita de la habitación. Sin embargo, al salir a explorar la ciudad durante el día, olvidaron cerrar los grifos una vez la piscina estuvo llena.

Al regresar, el personal del hotel les notificó que el agua se filtraba hacia los pisos inferiores debido a un problema en el desagüe. Un cartel junto a la piscina, escrito únicamente en chino, advertía sobre la necesidad de cerrar los grifos tras llenar la piscina. Los huéspedes no comprendieron la advertencia, ya que no hablaban el idioma, y no pensaron que fuera necesario cerrar los grifos en una piscina infinita.

Ante la situación, la pareja colaboró con el personal del hotel para solucionar el problema. Sacaron el agua que se había desbordado y la devolvieron a la piscina. El personal se disculpó por los inconvenientes y agradeció la ayuda de los huéspedes.

Graham y Jodie Bernard compartieron su experiencia en Instagram, donde recibieron apoyo y comprensión por parte de otros viajeros.