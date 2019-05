El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, ha tomado hoy juramento al Gobierno en minoría encabezado por el conservador Sebastian Kurz después de que su coalición con el ultraderechista Partido de la Libertad (FPÖ) se haya roto a raíz del supuesto caso de corrupción conocido ya como “Ibizagate”.

Los ministros de su formación, el Partido Popular de Austria (OVP), han mantenido sus cargos, mientras que las plazas dejadas vacantes por los integrantes del FPÖ han sido cubiertas por expertos y altos funcionarios. La ministra de Exteriores, la independiente Karin Kneissl, se mantendrá en su puesto.

Así, el antiguo presidente del Tribunal Supremo Eckart Ratz es el nuevo ministro del Interior, mientras que la ejecutiva del control del tráfico aéreo Valerie Hackl ocupará la cartera de Transporte e Innovación, y el número dos del Estado Mayor, Johann Luif, será el titular de Defensa. En cuanto al Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Salud, su nuevo titular será Walter Poeltner, un antiguo alto cargo ya jubilado. Además, el ministro de Finanzas, el conservador Hartwig Loeger, ha asumido también el puesto de vicecanciller.

Austria está sumida en una gravísima crisis de gobierno después de que el pasado viernes viera la luz un vídeo grabado en 2017 en Ibiza en el que se ve al ya ex líder del FPÖ Heinz-Christian Strache negociando con representantes de un oligarca ruso la concesión de contratos públicos a cambio de donaciones al partido. Strache fue apartado del cargo el sábado y este lunes Kurz hizo lo propio con el ministro del Interior, Herbert Kickl, para evitar posibles ingerencias en la investigación del escándalo, ya que este era tesorero del FPÖ en el momento en que se produjeron los hechos. La decisión llevó al FPÖ a retirar a todos sus ministros.

Kurz y Van der Bellen acordaron la celebración de elecciones anticipadas en septiembre, pero su Gobierno en minoría puede caer antes, este mismo lunes, ya que partido Jetzt (ahora), una pequeña formación de izquierda, tiene previsto celebrar una moción de censura en el Parlamento.

El FPÖ retirará su apoyo al Gobierno si no ocurre ningún milagro, y el principal partido de oposición, los socialdemócratas del SPO, no han descartado votar en contra de Kurz y apartarle del cargo. Un portavoz del SPO ha criticado al canciller por no haber hablado con la oposición para garantizar el futuro de su nuevo gabinete y le ha reprochado su “sorprendente falta de diálogo y respeto”.

Por su parte, el canciller, de 32 años, para no soliviantar más a la oposición, ha indicado que no pondrá en marcha ninguna política de calado hasta las elecciones, pero no ha hecho ningún otro gesto conciliador. “Creo que he cumplido mi responsabilidad” al formar un Ejecutivo de expertos en solo unos días, ha defendido en declaraciones a la prensa Kurz.

Durante la ceremonia, Van der Bellen a instado al Gabinete interino que forje confianza y encuentre compromisos en el Parlamento. “Una democracia activa y madura no es solo impulsar las posiciones y programas propios”, ha sostenido.