"En Venezuela no habrá un conflicto armado como en Irak”

José Ignacio Guédez, secretario general del partido La Causa R, lleva un año “atrapado” en España. El gobierno chavista le ha negado el pasaporte a su hija, que nació aquí, ya que el embarazo era de riesgo y el parto demasiado complicado para producirse en la Venezuela de la falta de insumos y medicamentos. Guédez, que en 2017 fue el secretario principal de la Asamblea Nacional, reconoce que Juan Guiadó está haciendo una labor excepcional. El político, que suena como embajador de Países Bajos o Portugal en la administración paralela de Guaidó concede una entrevista a LA RAZÓN para debatir sobre el futuro de su querida y añorada Venezuela.

¿Cómo ve el proceso que vive Venezuela, los cambios y anuncios, desde que comenzó este 2019?

La clave para entender la actual coyuntura es el desconocimiento a la elección de Maduro el año pasado. Y si nos vamos un poco más atrás, creo que el verdadero inicio de este capítulo fue la ruptura de la trampa del diálogo en República Dominicana. Quiero reivindicar el rol que ejerció Julio Borges en Rep. Dominicana cuando se negó a firmar un acuerdo que nos iba a llevar a unas elecciones controladas por la dictadura para legitimar la dictadura como por ejemplo ocurrió en Nicaragua y fíjate como el pueblo también luego reaccionó. En Latinoamérica los pueblos luchan por su libertad, hay crisis económica, humanitaria, pero no nos equivoquemos, en Latinoamérica los pueblos luchan por libertad. Al no suscribirse ese supuesto acuerdo que nos iba a llevar al escenario de legitimar una dictadura se desconoció luego en coherencia con eso la elección de Maduro, que fue una elección con presos políticos, con partidos inhabilitados, sin voto en el exterior (porque los 4 millones de venezolanos no tiene derecho a votar en este momento), con control social, donde la comida te la dan a través de un carné que te lo piden para votar (el carné de patria). Fueron unas elecciones en condiciones que no avaló nadie, ni en América ni en Europa.

Y lo que está pasando ahora es la consecuencia lógica de ese momento. Esos países que no reconocieron esas elecciones están actuando en consecuencia, casi todos, desconociendo a Nicolás Maduro, ya que el 10 de enero, le venció el periodo. Y más allá de que su desempeño ya era dictatorial y hay crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados y que ya era un dictador y que incluso con la Constituyente ya se había acabado el estado de Derecho en Venezuela. Más allá de eso, el nuevo dato es que, por primera vez, Maduro no tiene legitimidad de origen. Aunque siempre estuvo cuestionada, ya no cabe duda de que a partir del 10 de enero, es un usurpador. Ya hasta ha perdido el sustantivo de “presidente”. Esto ha generado esta etapa de desconocimientos a Maduro, con el gran avance de que han venido acompañados del reconocimiento a Juan Guaidó, que como presidente de la Asamblea Nacional, y por vía constitucional llena el vacío de poder que dejó la ilegitimidad de origen de Maduro. Guiadó es un presidente constitucional, es democrático y legítimo. Celebramos, agradecemos y valoramos que España y muchos países de Europa lo reconozcan hoy día.

¿Cómo van a ser esos nombramientos como embajadores para la administración paralela en los países que han reconocido a Juan Guiadó?

El procedimiento es que el presidente Juan Guaidó los propone y la Asamblea Nacional los aprueba en votación. La idea es que todos los partidos se sientan representados. Esto es una coalición unitaria, liderada en mi opinión de forma excepcional, por Guaidó, quien ha resultado ser un líder ajustado a las circunstancias y al momento. Un líder de la transición que era muy importante y que de la noche a la mañana lo tuvimos y que ha sorprendido para bien. Le tocará a él, proponer y a la Asamblea, aprobar. Mi partido es el quinto partido con más diputados en Venezuela. Por supuesto es parte de todos estos acuerdos. Lo importante es la pluralidad y, por supuesto, conseguir los perfiles más adecuados para estos cargos porque es un momento histórico. Esto no es un tema de repartir sino de ejecutar la transición en los mejores términos posibles. Después de una lucha de 20 años, no podemos equivocarnos. Nosotros apoyaremos cualquier decisión que nos incluya o no. Estamos totalmente dispuestos a trabajar en equipo en favor de la transición, con el fin de liberar a Venezuela, porque lo primero es hacer cesar la usurpación. Yo creo que los nombramientos de estas representaciones con los países que reconocen a Guiadó tienen una gran importancia y que es justamente lograr articular a la comunidad internacional en torno a la agenda interna de Venezuela, que está muy bien definida. Hacer cesar la usurpación (sigue Maduro en ejercicio ilegítimo del poder) para luego convocar elecciones libres en Venezuela y restablecer la democracia.