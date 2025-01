“Es el fantasma del Estado islámico que los ha perseguido durante casi dos décadas; y los magos de América no han encontrado ningún "hechizo" para librarlos de esta "pesadilla"”. El Estado Islámico (Daesh, Isis) no asume la autoría del reciente atentado de Nueva Orleans, en Estados Unidos, pero admite que se produjo gracias a la influencia que ejerce a través de las redes yihadistas.

Propone que los atentados no sean sólo en Navidades, vacaciones o fechas similares: “El Estado Islámico ha tentado el "calendario" de los estados cruzados, de modo que sus temporadas de vacaciones se han vinculado a la advertencia, la ansiedad, el apuñalamiento, el atropello y la esperanza de la perdición, ¡pero esto aún no ha alcanzado su punto máximo! Sin embargo, esta es una advertencia y un recordatorio para los muyahidines individuales en Europa y América para que no se conformen con las temporadas anuales de vacaciones, ya que sus días están llenos de muchas ocasiones en las que se reúnen, incluso miles, y para que cada muyahidín en Internet busque una fecha para un concierto, una feria del libro, un mercado de descargas, una manifestación o un evento deportivo o cultural. Todos ellos son goles rasgados y no dejes que ninguno de los defensores del infierno y juristas de las minorías, te corte el camino para que luches contra tu enemigo y vengues tu religión, pierdas tu autobús y te sumerjas y escuches el sonido del impacto y los huesos rotos”.

“El Estado Islámico no está dispuesto a adoptar todos los ataques que están ocurriendo en el mundo como algunos piensan, aunque lleven su marca y metodología, ¡e incluso si es fruto de su instigación o más que eso!”, afirman en su semanario Al Naba, publicado esta madrugada, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Sin embargo, se regocija de que “la América cruzada contuvo la respiración Está observando y anticipando con preocupación al Estado Islámico por temor a adoptar oficialmente el sangriento ataque en su tierra, que fue llevado a cabo por un hombre estadounidense influido por la retórica y la propaganda del Estado Islámico”. “Algunos ataques planeados cuestan más de 100.000 dólares, mientras que el costo operativo de este tipo de ataque es insignificante. Un muyahidín despierto en la oscuridad de la noche emite un discurso incendiario en árabe, traducido por un faro que habla inglés con fluidez, el discurso es capturado por un musulmán con un corazón vivo que lo traduce en acciones”.

Se jactan de que “este tipo de ataque se ha convertido en una amenaza para la seguridad de los países cruzados con soluciones en el horizonte, no hay líderes, soldados ni campamentos, ya que los esfuerzos específicos de la alianza cruzada se centran en atacarlos o bombardearlos como de costumbre. Se enfrentan a fantasmas que salen de la nada, un estado hipotético que se convierte en una bomba, pistola o camión que atropella a merced de los montones de la nación de la cruz que contaminaron los hongos y alcanzaron su spray al espacio”.

“Este es un llamamiento y una incitación a todos los muyahidines de Europa y América y detrás de sus líneas, no consulten a nadie en su yihad intercontinental, y vigilen los objetivos de los más gordos y satisfagan a los implacables, la sangre de todos los cristianos no modifica ni una sola gota de sangre de la sangre de los musulmanes que sangra todos los días, y que estos ataques de venganza, los hacen permanentes y continuos”, concluyen.