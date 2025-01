Estas son las personalidades que no asistirán a la toma de posesión de Donald Trump

Ya ha comenzado la cuenta atrás para que Donald Trump tome posesión por segunda vez como presidente de los Estados Unidos de América. Aunque la ceremonia principal está programada para el próximo 20 de enero, los actos comenzarán unos días antes.

En concreto, está previsto que el 18 de enero el magnate organice una recepción en su campo de golf, a las afuera de Virginia, que cerrará con un espectáculo de fuegos artificiales. El domingo 19, el presidente entrante se dirigirá al Cementerio Nacional de Arlington, para depositar una corona de flores en la tumba del Soldado Desconocido durante una ceremonia. Posteriormente, viajará hasta Washington para encontrarse con sus seguidores, donde protagonizará el "mitin de la victoria", en el Capital One Arena.

El lunes 20 es cuando tendrá lugar el evento principal, la ceremonia de jura, pero antes Donald Trump asistirá a una misa en la iglesia de San Juan, y tomará té junto a los Biden en la Casa Blanca. La jura comenzará a las 12:00 horas, y como novedad, a ella han sido invitados algunos de los líderes internacionales afines al presidente de Estados Unidos.

¿Quién no asistirá a la toma de posesión?

Ya han empezado a trascender los nombres que han confirmado su asistencia, y aquellos que no acudirán al acto. Entre las ausencias más sonadas se encuentra la mujer Barack Obama y ex primera dama, Michelle Obama. Fue su oficina la que confirmó la decisión el pasado martes con un comunicado de prensa, aunque no ofrecieron más información sobre los motivos. De esta forma, Obama rompe con la tradición, ya que históricamente los expresidentes asisten junto a sus cónyuges.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, tampoco estará presente durante la jura. Una noticia que, sin embargo, no ha pillado por sorpresa, ya que históricamente ningún líder británico ha asistido a este acto. Otras de las ausencias confirmadas ha sido la del presidente de China, Xi Jinping, o la del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, al que se le ha retirado el pasaporte al estar siendo investigado por presuntamente contribuir a la planificación de un golpe de Estado.

Las confirmaciones

En la larga lista de personalidades que sí han confirmado su asistencia se encuentran tres de los hombres más ricos del mundo: Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, y según apuntan varios medios estadounidenses, tendrán un puesto prominente. Entre las personalidades internacionales que previsiblemente viajarán hasta Washington se encuentran el presidente argentino Javier Milei, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, o el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entre otros. En cuanto a la representación española, el equipo de Donald Trump no ha enviado ninguna invitación al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no obstante se sabe que acudirá el líder de Vox, Santiago Abascal, como parte de una delegación de la coalición Patriotas por Europa.