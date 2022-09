Meloni promete gobernar para todos los italianos tras su victoria histórica

FOTO: LAPRESSE/ROBERTO MONALDO.LAPRESS / ZUMA PRESS / CO

Giorgia Meloni arrasó en Italia. Y en su histórica victoria, que permitirá por primera vez a una mujer y a un partido postfascista entrar en Palacio Chigi, se llevó por delante no solo a una izquierda en descomposición, sino a sus propios compañeros de viaje. Hermanos de Italia se impuso en más de la mitad de las regiones, incluido el norte del país, feudo histórico de la Liga de Matteo Salvini, cuyo liderazgo queda tocado tras hundirse en las urnas. Solo el Movimiento 5 Estrellas (M5E) consiguió plantar cara a Meloni en el sur. Un terremoto político que tendrá réplicas más allá de las fronteras italianas, donde los movimientos telúricos que se registraron el domingo en el país transalpino asustan más en Bruselas y Washington, que en Roma.

«Es el tiempo de la responsabilidad, Italia nos ha elegido y no la decepcionaremos». La ganadora de las elecciones no celebró hasta pasadas las dos de la madrugada su aplastante triunfo ante la Prensa, 44% de los votos para la coalición de derechas con la que se presentaba, más de la mitad mérito de su partido, Hermanos de Italia. Meloni mostró su cara más amable, sin olvidar su discurso patriótico, que es el ADN de su proyecto político. «Uniremos este pueblo para que los italianos puedan estar orgullosos de ser italianos», dijo en un tono conciliador. La dirigente ultraderechista aseguró que «Italia y la UE necesitan la contribución de todos ante la situación compleja en la que nos encontramos» y prometió «reconstruir la relación entre el Estado y los ciudadanos», fuertemente deteriorada a la luz de un histórico 36% de abstención.

El amplio consenso obtenido en las urnas garantiza una holgada mayoría a la derecha en el Parlamento. La coalición conservadora sumaría unos 235 escaños en la Cámara de los Diputados, muy por encima de los 201 para lograr la mayoría, pero lejos de los dos tercios imprescindibles para aprobar reformas constitucionales sin pactar ni someterlas a referéndum. Lejos quedan los 80 escaños de la coalición progresista, los 51 del Movimiento 5 Estrellas y los 21 del Tercer Polo, el experimento centrista y liberal de Matteo Renzi. En el Senado, con 112 asientos frente a los 39 de los progresistas, gozará de una mayoría más estrecha, pero igualmente cómoda.

Socios debilitados

Pero no hay ganadores sin perdedores. El peor parado fue Salvini, que ni siquiera compareció la noche electoral. Efectivamente, no tenía mucho que celebrar. Salvini que, llegó a rozar el 40% en las elecciones europeas de 2019 gracias a su guerra contra las ONG de rescate y su discurso euroescéptico, se hundió en las urnas con menos del 9% de las papeletas, casi empatado con Forza Italia, que obtuvo el 8%. Atrás quedan los «selfies» y las playas llenas de acólitos que bailaban al ritmo que marcaba «Il Capitano», mojito en mano, en la campaña electoral infinita que protagonizó durante su fugaz paso por el Ministerio del Interior en un Gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas.

Casi como si se tratara de un aviso de desahucio, la victoria de Meloni en las regiones de Lombardía, Véneto y Friuli-Venezia-Giulia abre una fractura interna en la Liga que difícilmente podrá ser ignorada por Salvini. Ni siquiera su entrada en el próximo Gobierno parece aplacar el descontento que ayer, por primera vez, expresaron los barones de su partido. «El resultado es decepcionante. Es necesario un análisis profundo de las causas», advirtió Luca Zaia, gobernador regional de Véneto. «Los resultados no nos satisfacen, pero seremos protagonistas», se apresuró a responder Salvini. «Tenemos cinco años de estabilidad por delante», prometió, dejando claro que no era el momento de dimisiones ni primarias.

Salvini, quien en 2018 protagonizó un «sorpasso» histórico sobre Silvio Berlusconi, debió temblar la noche electoral al comprobar cómo el viejo Caimán le pisaba los talones. A sus casi 86 años, la caída en desgracia de Forza Italia no fue ninguna novedad. «Il Cavaliere», que soñaba con suceder a Sergio Mattarella en la jefatura del Estado en enero, y se vio torpedeado por sus propios aliados, será senador. Una dulce «vendetta» después de tener que abandonar en 2013 la Cámara Alta por la puerta de atrás tras ser inhabilitado para ejercer cargos públicos. Berlusconi tuvo otra alegría al conseguir colocar en el hemiciclo a su pareja, Marta Fascina, quien fue elegida por la ciudad siciliana por la que se presentó, a pesar de no haber puesto un pie en la isla durante toda la campaña. Cosas de la enrevesada ley electoral italiana, mezcla de mayoritario y proporcional. Un apaño del PD y la derecha para evitar que el Movimiento Cinco Estrellas llegara al poder hace cinco años, que ha acabado volviéndose la peor pesadilla de los socialdemócratas.

El líder del PD, Enrico Letta, intentó sin éxito formar una amplia coalición para «frenar a la derecha», y los resultados demuestran que si se hubiera aliado con los «grillinos» y los centristas, habría podido conseguirlo. Pero renunció a incluir al M5E al considerarlo responsables de la caída de Draghi. «El PD ha comprometido una acción política que podía haber sido competitiva», denunció Giuseppe Conte. El ex primer ministro logró consolidar al M5E como la primera fuerza política en el sur del país y plantar cara a Meloni. Por su parte, Letta, que obtuvo un 18% de los votos para su partido y poco más del 26% para la coalición progresista, anunció la convocatoria de un congreso extraordinario al que no se presentará. «Cuando se agita el miedo, la derecha gana», lamentó.