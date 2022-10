“Putin ha demostrado ser un mentiroso, no creo que despliegue ningún tipo de arma nuclear”

-¿Puede Putin recurrir a la bomba nuclear?

-Vladimir Putin ha demostrado en repetidas ocasiones que es un mentiroso, por lo que no creo que despliegue ningún tipo de arma nuclear, y si lo hiciera (por ejemplo, un arma nuclear en el campo de batalla) sería la señal de su desaparición personal y la de su régimen, como ya le han dicho Estados Unidos y sus aliados. Está lejos de ser un caballero, pero tampoco es un suicida.

Los rusos podrían desplegar una “bomba sucia” (siendo más bien “combatientes sucios”, si es que se les puede dar ese título) pero ¿con qué fin? No es un arma particularmente útil en el campo de batalla; dicho esto, los rusos han tendido, últimamente, a hacer todo lo posible para destruir la infraestructura de Ucrania, apuntando deliberadamente a obras civiles para aterrorizar a la población - las acciones de lo que ha sido ampliamente descrito como un “estado terrorista” (por ejemplo, la Federación Rusa - que es, por cierto, un nombre equivocado, ya que las federaciones son consensuadas y esta llamada Federación es todo menos eso). Así que podrían intentar emplear una “bomba sucia” y culpar a Ucrania, pero los ucranianos han dejado muy claro que no tienen tales intenciones y han invitado a los inspectores internacionales a visitar cualquier sitio que deseen en Ucrania para confirmar que no se están fabricando o preparando tales armas para su uso. Es otra parte de la propaganda rusa o una operación de “falsa bandera”.

-¿La movilización cambiará el curso de la guerra?

-Movilizar a reclutas no entrenados o mal entrenados, y muy reacios, para que luchen no es una estrategia para ganar la guerra y sólo servirá para agotar aún más la fuerza de trabajo/mano de obra de Rusia. Muchos hombres rusos se niegan a presentarse, desertan o huyen; a diferencia de los hombres ucranianos, que envían a sus mujeres, niños y ancianos a un lugar seguro mientras ellos lut por su país, los hombres rusos parecen más decididos a huir a Mongolia y otras regiones remotas mientras dejan atrás a sus mujeres y a los más vulnerables.

-¿El invierno es el otro arma rusa?

-Este invierno habrá calor y luz en Ucrania, no lo suficiente, obviamente, pero sí para sobrevivir. Ucrania no se está debilitando por los esfuerzos genocidas de Putin y sus confederados; en todo caso, el país se ha endurecido en la batalla, está más unido y decidido que nunca a ganar su “guerra justa” contra el imperialismo ruso. Es verdaderamente notable.