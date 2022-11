“El día que conozca a Putin espero estar armado”: el extenista ucraniano Stakhovsky regresa a la guerra

El extenista Sergiy Stakhovsky, una de las figuras más reconocidas del deporte ucraniano durante la guerra en Ucrania, acudió esta semana a las Nitto ATP Finals de Turín para recibir el reconocimiento del tenis por su labor en el frente tras dejar de competir a comienzos de esta temporada.

Turin 🇺🇦@ng_ukraine 🫡@atptour 🙏🏻

Was honored to share this day with my former colleagues ✊🏻. pic.twitter.com/HlysAlpPUB — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) November 18, 2022

En una entrevista concedida al medio italiano ‘Corriere della Sera’, Stakhovsky analizó cómo ha vivido estos meses de conflicto y cómo ha viajado de Ucrania a Turín. “Estoy vivo. Todo es surrealista pero te acostumbras. He llegado a Turin desde Budapest, donde se ha refugiado mi familia. Dejé el frente oriental y conduje desde Kyiv hasta Hungría. Tengo previsto volver a la guerra el jueves”.

Stakhovsky también repasó lo que está sucediendo ahora en el conflicto con episodios claves como la recuperación de Jersón por parte de Ucrania. “Estamos en una nueva fase en la que los rusos están rompiendo nuestra infraestructura eléctrica, y Kyiv ahora mismo está con frío y a oscuras. Ha disminuido la intensidad de los bombardeos, los rusos se retiran y nosotros avanzamos, pero empieza a llegar la nieve y no tenemos el equipo adecuado. Para Rusia retirarse de Jersón fue una necesidad. Sus unidades quedaron atrapadas en el vestuario del río Dnipro, y si no se hubieran retirado, habrían muerto. Es importante que liberemos Jersón y la gente respira. Es muy simple: cuanto más rápido liberemos Ucrania, menos gente morirá”, explica.

El extenista relató que sobreviven gracias a la ayuda exterior pese a la poca fe que países como Estados Unidos tenían en ellos. “Tenemos recursos limitados y dependemos de la ayuda de Europa y Estados Unidos. Al inicio de la guerra la Casa Blanca dijo que Ucrania resistiría durante tres días y han pasado nueve meses. La retirada de los rusos no engaña, pero desde mi punto de vista significa una cosa: que volverán con más fuerza para destruirnos. Putin no se dará por vencido hasta que haya logrado su sucio objetivo”, agrega.

El deportista también habló sobre cómo se inicio en las armas, que no ha matado a nadie en el conflicto y que ha logrado esquivar a la muerte en dos ocasiones durante la ofensiva rusa. “No tuve dudas de cambiar el tenis por el Ejército. Soy ucraniano y seguí mi instinto. Mi mujer no estaba contenta... En 2014, cuando Rusia invadió Crimea pasé un breve tiempo en el frente. El estrés me hizo volver al tenis, pero con un instructor privado en Bratislava aprendí a usar una pistola o un rifle para saber defenderme. Aún no he matado a nadie, no he llegado tan lejos. Pero sí he temido por mi vida. En Donetsk nos llegó una ofensiva y por suerte el tanque estaba blindado y aguantó los golpes. Y en Kyiv también estuve a punto de morir en el ataque a la estación central. El silbido de los misiles se queda en tus oídos y es un sonido que nunca olvidas. He visto morir a civiles, gesnte inocente que no tiene nada que ver con la guerra”, señala Stakhovsky.

Por último, al extenista le preguntaron qué podría ocurrir si algún día conoce a Vladimir Putin: “¿El día que conozca a Putin? No tendría mucho que decirle, ojalá yo esté armado”.