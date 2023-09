La clara amenaza de Rusia a Reino Unido: "Son blancos legítimos de nuestras Fuerzas Armadas"

Durante la guerra de Putin tras la invasión rusa a Ucrania, iniciada y liderada por el líder ruso en febrero de 2022, Moscú ha acusado tanto a Kyiv como a los países occidentales de estar relacionados con el nazismo. De hecho, su "operación militar especial" ya ha basado, en palabras del Kremlin, de "desnazificar y desmilitarizar" su país vecino. Pero también han amenazado y menospreciado a otros países, de los que ahora dice que "atacará instalaciones desplegadas en Ucrania por terceros países". Una amenaza que salpica, sobre todo, a Reino Unido.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que dichas instalaciones pasarán a ser "blancos legítimos para las Fuerzas Armadas de Rusia", según informaciones de agencias de noticias rusas.

Unión Europea, Reino Unido, EEUU y demás países occidentales han respaldado decididamente a Kyiv durante los más de 500 días de conflicto bélico. La UE, por ejemplo, ha destinado hasta la fecha 38300 millones de euros en ayuda económica o 21160 millones de euros en ayuda militar. Cifras similares a las aportada por Londres o Washington.

No obstante, en abril, Ucrania aseguraba que "no era suficiente". El viceministro de Exteriores de Ucrania, Andri Melnik, estimó que su país necesita "diez veces más ayuda militar de las que dispone para derrotar a Rusia este año, en una nueva petición de Kiev a sus aliados internacionales para aliviar la falta de munición que llevan denunciando de un tiempo a esta parte. "Estamos agradecidos con nuestros aliados por su ayuda militar. Pero no es suficiente. Ucrania necesita diez veces más para acabar con la agresión rusa este año", decía, pidiendo a los aliados internacionales de Ucrania que "crucen todas las líneas rojas que han sido impuestas de manera artificial" y dediquen el 1 por ciento de su PIB al suministro de armas a Ucrania.

Peskov asegura que "Rusia puede atacar instalaciones de producción militar", una amenaza para Reino Unido

Uno de los reflejos de la ayuda a Ucrania son las instalaciones de producción militar desplegadas por países occidentales en las ciudades ucranianas, de la que Peskov ha asegurado que "se convertirán en el foco de atención especial de nuestros militares". "Es obvio que todas las instalaciones de producción de armas, sobre todo cuando esas armas se utilizan contra nosotros", aseguraba en rueda de prensa, en la que abordaba los informes sobre el despliegue de estas ayudas y lanzaba una clara amenaza a Reino Unido, uno de los países con mayor presencia.

Asimismo, ha recordado que la presencia de estas instalaciones no contribuirá "precisamente a la reducción de la tensión ni a poner fin al conflicto", además de que "no servirá para socavar el éxito de la operación militar especial de Rusia".