"La hija todavía pilla una gripe. ¿Has visto el escote que lleva?" Marcelo Rebelo de Sousa sobre el escote de una compatriota en Canadá

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se ha visto envuelto en una controversia después de realizar comentarios sobre el escote de una compatriota durante una visita a Canadá. Sus palabras, "La hija todavía pilla una gripe. ¿Has visto el escote que lleva?", fueron capturadas por las cámaras de televisión y rápidamente se volvieron virales.

El presidente luso, de 74 años, se defendió de las críticas que surgieron tras este episodio, insistiendo en que sus comentarios no fueron sexistas. En una respuesta a la prensa, afirmó: "No ha sido un comentario sexista. No se me había ocurrido. Ni para la joven ni para las viejitas. No ha sido sexista en absoluto". Además, explicó que al final de su paseo por el barrio portugués de Montreal, donde se encontraba, comenzó a llover y hacía frío, por lo que advirtió a varias mujeres, incluyendo a la joven con la que realizó los comentarios, sobre el riesgo de resfriarse.

Sin embargo, las críticas a las palabras de Rebelo de Sousa provinieron de diversos partidos políticos en Portugal, incluyendo el gobernante Partido Socialista (PS), así como de otros sectores de la sociedad. La secretaria nacional del PS, Isabel Moreira, instó al presidente a pedir disculpas y afirmó: "Estamos en 2023. No se trata a una mujer que no se conoce haciendo una broma sobre su peso. No se hace una broma sobre un escote (...). El sexismo nos mata. No tiene gracia".

No es la primera vez que Marcelo Rebelo de Sousa se ve involucrado en polémicas de este tipo. Recientemente, causó controversia al comentar sobre el peso de una mujer , y anteriormente se posicionó con el beso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jennifer Hermoso, comparándolo con la guerra en Ucrania.