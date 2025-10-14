El primer ministro francés, Lecornu, propone suspender la reforma de las pensiones hasta las elecciones de 2027

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este martes la suspensión de la polémica reforma de las pensiones de 2023, de Macron, hasta enero de 2028, que era la condición innegociable de los socialistas para no presentar una moción de censura a su segundo Gobierno. Dicha reforma fue aprobada por decreto y retrasó la edad de jubilación de los 62 a los 64 años contra buena parte de la opinión pública francesa, que se echó a las calles como respuesta.

Añadió que "no hay excusas" para tumbar a priori en una moción de censura a "un Gobierno que dejará de gobernar por decreto" y aseguró que preparan un Presupuesto de 2026 "serio y fiable" para Francia, refiriéndose a su política general, amenazada por dos mociones que se votarán esta semana y que podrían prosperar si izquierda y ultrederecha se ponen de acuerdo.

El primer ministro confirmó, en el mismo discurso, que renuncia a aprobar los proyectos legislativos recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar proyectos por decreto