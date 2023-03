"La indecisión de Alemania sobre Ucrania es peligrosa dada la situación militar en la guerra"

La visita del canciller alemán Olaf Scholz a Washington para reunirse con el presidente de EEUU Joe Biden adquiere un enorme simbolismo después de que ambos países hayan aprobado el envío de carros de combate a Ucrania. Markus Ziener, investigador principal del German Marshal Fund y profesor de periodismo de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Berlín, explica cómo es la relación que mantienen ambos líderes.

¿Cómo describiría las relaciones entre Estados Unidos y Alemania? ¿Están empeorando o mejorando con Scholz?

Curiosamente, tanto Joe Biden como Olaf Scholz tienen algunos rasgos en común. Ambos no buscan soluciones rápidas, sino que se toman su tiempo antes de tomar decisiones. También intentan mantener la mayor distancia posible del acelerado y a menudo nervioso entorno político en el que operan. Ambos creen más en su propio juicio que en la sabiduría de un público y unos medios de comunicación alarmistas. Para el mundo exterior, esta actitud suele parecer introvertida y distante de la gente. Con estas similitudes, sin embargo, Biden y Scholz parecen llevarse bastante bien. Un buen entendimiento a nivel personal es un requisito previo cuando se trata de cuestiones de guerra y paz.

En este contexto, las recientes irritaciones sobre la supuesta presión ejercida por Alemania sobre Estados Unidos para que enviara tanques Abrams con el fin de que los alemanes enviaran también sus tanques Leopard a Ucrania parecen tener una importancia secundaria. Una de las piedras angulares de los gobiernos alemanes ha sido siempre no ir por libre en las decisiones importantes de política exterior. Para Scholz, siempre ha sido un "deber" actuar al unísono con Estados Unidos en la cuestión del envío de armamento pesado a Ucrania. Aunque Scholz ha sido criticado por no mostrar suficiente liderazgo y esconderse detrás de Estados Unidos, el canciller no está dispuesto a desviarse de esta línea.

La relación entre Alemania y Estados Unidos no es efusiva, pero sí sólida. ¿Llegará a ser la relación entre Scholz y Biden tan cordial como lo fue con Angela Merkel al final del mandato de Obama? Probablemente no, porque Scholz rara vez muestra emoción. Pero los dos están en la misma longitud de onda en la guerra de Ucrania, en el trato con Rusia e incluso en cuestiones importantes relativas a China.

¿Cuál ha sido la reacción en Alemania a la teoría de la conspiración que acusa a Estados Unidos de estar detrás del sabotaje al Nord Stream2?

En realidad, no muchas. Es pura especulación quién está detrás de la destrucción del Nord Stream 2. ¿Sería algo que beneficiaría a Estados Unidos? Probablemente. ¿Sería prudente por parte de EEUU hacer esto a uno de sus aliados más importantes en Europa y para un proyecto que ya estaba condenado? No. ¿Era técnicamente viable? Según los expertos, es imposible realizar enormes explosiones submarinas sin ser detectado. Probablemente nunca sabremos del todo qué ocurrió y quién estaba detrás de ello.

¿Actúa Alemania con responsabilidad y liderazgo en la guerra de Ucrania?

Alemania sigue actuando con indecisión y evitando tomar la iniciativa. Esto es especialmente peligroso dada la actual situación militar en Ucrania. Para repeler una nueva ofensiva rusa, Kiev necesita munición, tanques y armas antiaéreas. Ucrania consume toneladas de munición cada día, y los suministros occidentales se están agotando y necesitan ser repuestos. Pero el ex ministro de Defensa alemán ha hecho la vista gorda y no ha reabastecido. Si bien es cierto que existe un movimiento creciente en Alemania que reclama más esfuerzos para poner fin a la guerra y comenzar las negociaciones, también es cierto que una derrota ucraniana tendría importantes consecuencias también para Alemania. En primer lugar, en términos de seguridad, porque Rusia podría verse tentada a atacar a otros países vecinos tras una victoria sobre Ucrania. En segundo lugar, porque ello probablemente desencadenaría una oleada de refugiados que podría ascender a millones. Por tanto, Alemania haría bien en hacer decididamente más y poner a Ucrania en una posición en la que pueda resistir a Rusia.