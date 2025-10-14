Zelenski despoja al alcalde de Odesa de su nacionalidad ucraniana, según varios medios locales

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha despojado de su nacionalidad ucraniana al alcalde de Odesa, Genadi Trujánov, después de que una comisión oficial estableciera que el regidor de esta ciudad portuaria en el mar Negro posee también la nacionalidad rusa, según informan varios medios ucranianos. La ley ucraniana prohíbe tener la ciudadanía de Rusia en tanto que es un país considerado enemigo.

La decisión descalifica automáticamente a Trujánov para seguir ocupando el cargo de alcalde, lo que crearía un vacío de poder sin precedentes en tiempos de guerra en una ciudad de la importancia de Odesa.

Tras reunirse este martes con el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk, Zelenski anunció en sus redes sociales que había firmado un decreto para responder a “la confirmación de que algunas personas poseen la nacionalidad rusa”. Medios como la agencia pública ucraniana, Ukrinform, y publicaciones privadas como Kyiv Independent o Ukrainska Pravda han confirmado, citando diversas fuentes, que uno de los afectados por la decisión es el alcalde de Odesa.

Trujánov, una figura polémica que ha sido implicado repetidamente en supuestos casos de corrupción por investigaciones periodísticas, ha sido acusado de poseer en secreto un pasaporte ruso desde 2014, algo que el político de Odesa ha negado siempre.

Los críticos de la retirada de la nacionalidad a Trujánov la atribuyen a supuestos intentos de Zelenski de centralizar más el poder a costa de políticos que no le son cercanos.

La administración de Zelenski ya despojó en julio de su ciudadanía ucraniana al metropolita Onufri, líder la Iglesia Ortodoxa Ucraniana subordinada canónicamente al Patriarcado de Moscú, por no haber informado de que poseía también la nacionalidad rusa.

Kiev considera a esta iglesia un vehículo de la influencia del Kremlin en Ucrania.