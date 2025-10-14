UNITAS 2025: El impactante momento en el que un buque de guerra estadounidense es atacado y hundido

El mundo se encuentra inmerso en una nueva era de rearme, impulsada por el resurgimiento de las tensiones geopolíticas y la creciente competencia entre las grandes potencias. La guerra en Ucrania se ha consolidado como uno de los principales focos de confrontación internacional, marcando un punto de inflexión en el equilibrio global de poder. Sin embargo, no es el único escenario de conflicto: en los últimos meses, han resurgido disputas entre India y Pakistán, o entre Tailandia y Camboya, reflejando un incremento generalizado de la inestabilidad regional.

En este contexto de incertidumbre, los Estados han intensificado sus programas de defensa y aumentado tanto el número como la envergadura de los ejercicios militares, con el objetivo de mejorar su preparación ante posibles crisis o enfrentamientos. Este fenómeno no solo revela una nueva carrera armamentista a escala global, sino también un cambio profundo en las percepciones de seguridad y en la configuración del orden internacional contemporáneo.

Del 15 de septiembre al 6 de octubre tuvo lugar el UNITAS 2025, un ejercicio marítimo multinacional de carácter anual en el que participaron fuerzas navales de 25 países, reuniendo a cerca de 8.000 efectivos. En esta edición, el evento estuvo liderado por la Armada de Estados Unidos, que ejerció de nación anfitriona.

Así fue el ejercicio SINKEX

Durante más de tres semanas, buques, submarinos, aeronaves y unidades anfibias realizaron diversas operaciones conjuntas frente a la costa este de Estados Unidos, con especial actividad en torno a la Estación Naval de Mayport (Florida), la Base del Cuerpo de Marines Camp Lejeune (Carolina del Norte) y la Estación Naval de Norfolk (Virginia). Los ejercicios incluyeron maniobras de defensa antiaérea, operaciones anfibias, guerra antisubmarina y simulaciones de respuesta ante crisis marítimas.

Uno de los momentos más destacados del operativo fue el SINKEX (abreviatura de Sink Exercise), un ejercicio de tiro real en el que se utilizan buques fuera de servicio como blancos para probar la efectividad del armamento en condiciones reales. En esta ocasión, los participantes llevaron a cabo el hundimiento controlado de que se sospecha que se trata de un antiguo navío de guerra estadounidense.

Según informó Newsweek, el buque objetivo podría haber sido la fragata USS Simpson (FFG-56), perteneciente a la clase Oliver Hazard Perry, que fue vista siendo remolcada el 25 de septiembre hacia la zona designada para el ejercicio. Aunque no se han revelado oficialmente los tipos de armas utilizados, en el video publicado por el Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE UU tras la clausura del UNITAS se observan helicópteros MH-60R y MH-60S despegando desde los buques USS Thomas Hudner (DDG-116) y USS Arlington (LPD-24) durante las operaciones del 28 de septiembre.

El UNITAS, cuya primera edición se celebró en 1960, tiene como objetivo reforzar la interoperabilidad y la cooperación marítima entre las naciones participantes.