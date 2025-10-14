La Generación Z marroquí reanuda sus protestas a partir del sábado

El movimiento Generación Z 212 ha anunciado su intención de reanudar las protestas pacíficas en varias ciudades a partir del sábado. La decisión se tomó tras debates internos y una votación en la que participaron miembros del movimiento juvenil.

En un comunicado, el movimiento ha hecho un llamamiento a todos los jóvenes y ciudadanos a participar masivamente en estas manifestaciones, consideran que sus demandas son justas y que afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía. También enfatizaron que esta movilización se enmarca en una lucha abierta por el cambio.

La Generación Z reiteró sus demandas, que incluyen garantizar el derecho a una educación de calidad, atención médica adecuada, combatir la corrupción y vincular la responsabilidad con la rendición de cuentas, además de exigir la liberación inmediata de los presos de conciencia detenidos por su participación pacífica en protestas anteriores.

Desde el 27 de septiembre, varias ciudades de Marruecos han sido testigos de protestas generalizadas, que se han saldado con tres muertos, cientos de heridos y daños materiales a bienes públicos y privados. Decenas de jóvenes fueron detenidos y sometidos a procesos judiciales.