El Frente Polisario debe decidir si mantiene la guerra que declaró a Marruecos u opta por la vía de las conversaciones

No es de extrañar que el Rey de Marruecos hable de un gran triunfo, medios saharauis expresen su decepción al no reconocerse explícitamente el derecho de autodeterminación, que reclaman desde hace muchos años, y que Argelia haya optado por ponerse de perfil al no participar en la votación, no sin dejar claro que no se respalda el principio de la descolonización.

La resolución aprobada por la ONU, con la citada ausencia de Argelia y las abstenciones de Rusia y China, que es una manera de votar a favor al no ejercer el derecho de veto (no hay que olvidar los importantes intereses económicos de ambas naciones en el reino magrebí), recuerda “el apoyo expresado por muchos Estados Miembros a la propuesta de autonomía de Marruecos, presentada el 11 de abril de 2007 al Secretario General, como base para una solución justa, duradera y mutuamente aceptable de la controversia, afirmando que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría constituir la solución más factible; y acogiendo con beneplácito además el compromiso de los miembros del Consejo de facilitar el progreso”.

Por ello, “invoca a las partes a que participen en estas conversaciones sin condiciones previas, basándose en la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución política definitiva y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, reconoce que una verdadera autonomía podría representar un resultado muy factible y alienta a las partes a que presenten ideas para apoyar una solución final mutuamente aceptable”.

No habrá que esperar mucho para conocer la reacción oficial del Frente Polisario y saber si mantiene la guerra declarada unilateralmente contra Rabat u opta por entrar en las conversaciones a las que le invita la resolución de la ONU. "Trump impone la autonomía de Marruecos como base para una solución para el Sáhara Occidental y entierra la autodeterminación", titulaba anoche Ecsaharaui.