Frustrado un atentado contra un opositor de Putin residente en el suroeste de Francia

Las autoridades francesas han informado este jueves de que han frustrado un atentado contra un opositor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que reside en la ciudad de Biarritz, en el suroeste de Francia, y que han detenido a cuatro personas sospechosas de haber urdido el plan. La Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) ha detenido a cuatro hombres -de entre 26 y 38 años-, en el marco de una investigación abierta a mediados de septiembre "relacionada con un plan de acción contra un opositor ruso", según han confirmado fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas en francés) a Europa Press.

Tras ello, la PNAT ha abierto una investigación judicial por el cargo de participación en una asociación delictiva terrorista con el fin de preparar uno o más delitos. También se han solicitado requerimientos de procesamiento y prisión preventiva. Si bien la Fiscalía Antiterrorista no ha confirmado la identidad del opositor, el diario francés 'Le Parisien', que ha adelantado la noticia, ha informado de que el objetivo del ataque era el activista de Derechos Humanos Vladimir Ossetchkin, que creó el portal Gulagu.net y vive en Francia desde hace una década. Ya en 2022 dijo haber sufrido un intento de asesinato en Biarritz.