Gates vs Musk: batalla de millonarios en la carrera a la Casa Blanca

Estas elecciones estadounidenses están siendo tan diferentes que incluso muchos magnates del país que hasta ahora se habían mantenido al margen de la política están tomando posiciones. Según Forbes, hay cerca de 100 multimillonarios que apoyan a uno u otro candidato. Eso sí, unos con más discreción que otros. Mientras Elon Musk anuncia a bombo y platillo su apoyo a Donald Trump, otros como Warren Buffet o Mark Zuckerberg prefieren mantenerse en el anonimato. Aunque no siempre lo consigan, como ha sido el caso de otro de los hombres más rico del mundo, Bill Gates. Según una información de «Times», «el señor Gates ha hablado de su donación a Harris con gente cercana, incluido Mike Bloomberg, exalcalde de Nueva York, y con otro importante partidario de Future Forward, quien estaría considerando una donación similar».

Gates ha donado 50 millones de dólares a la organización sin ánimo de lucro, Future Forward, que recauda fondos para apoyar a Harris y con la que también contribuyó Bloomberg (82 años) con casi 20 millones a principios del 2024, cuando era Biden el candidato. Se suponía que la donación de Gates debía permanecer en secreto, porque al ser Non-Profit, sus contribuciones no tienen por qué aparecer en ningún archivo público, una táctica que han utilizados algunas personas ricas que apoyan a Harris y que prefieren no ser identificados públicamente por las posibles represalias si Trump gana. El republicano ha asegurado que perseguirá a los partidarios de su rival, incluidos sus donantes.

Gates no ha respaldado a la demócrata públicamente y tampoco es un entusiasmado de Harris, pero ha expresado su preocupación en círculos cercanos acerca de un segundo mandato de Donald Trump. Al famoso filántropo le interesa mucho la lucha contra el cambio climático, y muchas de las causas sociales que defiende están en consonancia con la visión demócrata, como, por ejemplo, la planificación familiar o las cuestiones de salud, aspectos que podrían verse afectados si Donald Trump regresa a la Casa Blanca.

El reconocido empresario ha respondido las preguntas de «The New York Times» tras conocerse la noticia y sin implicarse ha reconocido que «estas elecciones son diferentes, y tienen una importancia sin precedentes para los estadounidenses y las personas más vulnerables del mundo», por eso, dijo que apoyará a «los candidatos que demuestran un compromiso claro con la mejora de atención médica, la reducción de pobreza y la lucha contra el cambio climático en EE UU y todo el mundo». Directrices que parecen alinearse más con las propuestas de Harris que con las de Trump, que en varias ocasiones ha calificado el calentamiento global como un «engaño» y al iniciar su presidencia sacó a EE UU del Acuerdo de París, el tratado internacional histórico que aboga por mantener a raya el cambio climático.

Ya en el 2019 Bill Gates aseguró que ¨elegía no participar en donaciones políticas¨, sin embargo, sus hijos nunca lo han visto igual. Tanto Rory como Phoebe Gates, ambos en sus tempranos 20 años, se han acercado más al partido demócrata y han jugado un papel muy influyente en sus padres a la hora de donar a la campaña de Harris, según revela "The New York Times", basándose en fuentes cercanas a la familia.