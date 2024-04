La guerra en Gaza incendia los campus universitarios de EE UU

La Universidad de Columbia anunció que todas las clases serán remotas el lunes en un intento de «reducir el rencor» en medio de las crecientes tensiones en el campus por la guerra de Israel en Gaza. «El decibelio de nuestros desacuerdos no ha hecho más que aumentar en los últimos días», afirmó el presidente de la escuela, Minouche Shafik. «Necesitamos un reinicio».

El cambio al aprendizaje virtual se produce pocos días después de que decenas de estudiantes de Columbia fueran suspendidos y arrestados por un campamento de protesta en el césped de la escuela, que pedía a la universidad que se desinvirtiera de empresas con vínculos con Israel.

Mientras, el lunes por la mañana en la Universidad de Yale, los agentes arrestaron a estudiantes que también habían instalado tiendas de campaña en el campus instando a la universidad a desinvertir. El Departamento de Policía de Yale dijo a NPR que entre 40 y 45 personas fueron arrestadas. Estos puntos álgidos son los últimos de lo que ha sido una racha de meses de agitación en los campus desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre. La posterior invasión israelí de Gaza ha matado a más de 34.000 palestinos, dos tercios de los cuales eran mujeres y niños, según funcionarios de salud locales. Israel dice que alrededor de 100 rehenes permanecen en Gaza. El miércoles, estudiantes de Columbia que se oponen a la guerra y el bloqueo de Israel en Gaza instalaron un campamento en el jardín sur de la escuela en lo que se llamó el «Campamento de Solidaridad con Gaza». Ocurrió el mismo día en que Shafik testificó ante el Congreso que el antisemitismo era un problema grave en el campus y que no sería tolerado.

Al día siguiente, Shafik llamó al Departamento de Policía de Nueva York. En un comunicado, dijo que la manifestación planteaba «un peligro claro y presente para el funcionamiento sustancial de la Universidad». Agregó que los estudiantes recibieron múltiples advertencias de que estaban violando el protocolo del campus. Más de 100 personas fueron detenidas. Las tensiones se mantuvieron acaloradas en el campus durante el fin de semana. El domingo, Elie Buechler, un rabino que trabaja en Columbia, aconsejó a los estudiantes judíos que regresaran a casa y se quedaran en casa alegando preocupaciones de seguridad. Su mensaje llegó un día antes del inicio de la Pascua Judia.

«Me duele profundamente decir que les recomiendo encarecidamente que regresen a casa lo antes posible y permanezcan hasta que la realidad dentro y alrededor del campus haya mejorado dramáticamente», escribió Buechler en un chat con estudiantes.

También expresó su decepción por la respuesta de la administración al antisemitismo en el campus. Según el «Spectator», mientras los estudiantes tocaban música israelí y ondeaban la bandera israelí en una manifestación el sábado, un individuo se acercó con un cartel que decía «Los próximos objetivos de Al Qasam [Las Brigadas Al-Qassam son el ala militar de Hamás]».

La Universidad de Columbia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de NPR. Los propios arrestos generaron rápidas críticas dentro y fuera del campus. El consejo editorial del diario estudiantil «Columbia Daily Spectator» escribió que la universidad había ignorado «innumerables súplicas para involucrarse significativamente con los estudiantes, optando, en cambio, por continuar por un camino de vigilancia, opresión y políticas autoritarias».

La sección de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios de Columbia y Barnard College dijo que condenaba el arresto de estudiantes que participaban en protestas pacíficas. «Exigimos que todas las suspensiones y cargos de Barnard College y Columbia University sean desestimados inmediatamente», dijo.

En los últimos días, estudiantes de otras escuelas montaron su propio campamento de protesta, en gran medida en solidaridad con los estudiantes de Columbia arrestados. También pidieron la desinversión de Israel. Según informes de noticias y publicaciones en las redes sociales, se han organizado campamentos en Yale, la Universidad de Nueva York, el MIT, la Universidad de Tufts, el Emerson College y The New School con sede en Nueva York.

En Yale, unas 40 tiendas de campaña y cientos de manifestantes ocuparon la plaza Beinecke en el centro del campus a partir del viernes por la noche, según el «Yale Daily News». El periódico estudiantil también informó el domingo por la noche que la manifestación «permaneció pacífica». El lunes por la mañana, un portavoz de Yale dijo a YDN: «La universidad tomó la decisión de arrestar a aquellas personas que no abandonaran la Plaza teniendo en cuenta la seguridad de toda la comunidad de Yale y permitir el acceso a las instalaciones universitarias a todos los miembros de nuestra comunidad». Columbia y Yale no son las únicas escuelas donde los líderes están tomando medidas contra los estudiantes que protestan. A principios de este mes, tres estudiantes de la Universidad de Vanderbilt fueron expulsados después de que un grupo de estudiantes manifestantes irrumpiera en la oficina del rector, hiriendo a un guardia de seguridad del campus. La semana pasada, la Universidad del Sur de California canceló el discurso de graduación de su mejor estudiante por preocupaciones de seguridad no especificadas.

En ese momento, la mejor estudiante, Asna Tabassum, una musulmana estadounidense de primera generación, generó controversia con sus publicaciones en las redes sociales relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamas.

"Durante los últimos días, la discusión relacionada con la selección de nuestro mejor estudiante ha adquirido un tono alarmante", dijo Andrew T. Guzmam, rector y vicepresidente senior de asuntos académicos de la USC, en un comunicado el lunes.

El sábado, la Universidad de Pensilvania anunció que cerró el grupo estudiantil Estudiantes de Penn contra la Ocupación de Palestina por no "cumplir con las políticas que gobiernan las organizaciones estudiantiles en Penn". UPenn no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de NPR.