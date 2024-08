"La guerra" en nombre del Döner Kebab entre Turquía y Alemania llega a la UE

El kebab es parte indispensable de la dieta en Alemania; no hay ni un solo rincón del país que no tenga algún local de Döner Kebab abierto hasta altas horas de la noche. Es la comida callejera por excelencia, pero aunque siempre se ha considerado un plato turco, aún no queda claro si su invención tuvo lugar en Berlín por inmigrantes turcos, o si estos inmigrantes llegaron ya con este delicioso plato dispuesto a comercializarlo.

Lo cierto es que en ambos países, el kebab es bastante popular, lo que ha generado una guerra respecto a su procedencia que ahora ha llegado al corazón de la Unión Europea. La Federación Internacional del Döner (UDOFED) ha presentado ante el Comisión Europea una petición para que el Kebab sea reconocido como “especialidad tradicional garantizada”. Por más gracioso que suene, esta denominación ya existe desde antes en productos como la Pizza napolitana o el jamón serrano español.

Qué significa especialidad tradicional garantizada

Esta denominación es la base para homogenizar la receta de cualquier alimento que la posea; es decir, solo aquellos que sigan métodos de producción específicos y cumplan con especificaciones para la carne podrían usar esta etiqueta. Esto pone a Alemania entre la espada y la pared, ya que muchos de los ingredientes que se usan para el döner difieren de los de Turquía, sin incluir el corte, que los turcos exigen sea horizontalmente -de arriba a abajo- con un grosor de 3-5 mm.

Además dicha denominación levanta interrogantes sobre el sello o garantía "Halal" emitido por el Insitituto Halal que certifica, según la ley islámica, el método empleado para el sacrificio del animal permitido por Dios. Alemania ha hecho entonces lo posible para evitarlo, presentando una objeción ante la Comisión Europea.

El Ministerio de Agricultura y Alimentación alemán ha alertado que, de aprobarse la propuesta en Bruselas, podría haber una "intervención en el mercado alemán con repercusiones económicas significativas". Esto podría resultar en un aumento del precio del kebab, una cuestión que ha generado preocupación política desde hace meses y que incluso ha captado la atención del canciller Olaf Scholz.

El precio del Kebab es una cuestión de Estado

Por absurdo que suene, en Alemania ahora existe un término empleado concretamente para hablar de la inflación: la Dönerflación. Es decir, los alemanes están empleando el precio del kebab como indicador de la inflación del país. Al ser un producto de consumo diario, los ciudadanos han visto como su bolsillo y capacidad económica se reduce si el precio del kebab aumenta.

Ahora, el kebab ha experimentado una subida del 75%. Las cifras muestran que tomarse un kebab en Berlín, Hamburgo, Fráncfort o cualquier otra ciudad alemana cuesta casi 10 euros, cuando hace unos años habían menús por debajo de los 5 euros. La situación parece ser tan grave que el legislativo alemán ha recibido propuestas para subsidiar el Kebab o ponerle un precio límite.

La industria del kebab en Alemania es impresionante, según la DW emplea aproximadamente 65,000 personas y genera unos 2,500 millones de euros en ventas anuales. Con 200 centros de producción de carne y 15,000 tiendas que ofrecen este platillo, el kebab se ha convertido en una parte vital de la economía alimentaria del país. Berlín se destaca con la mayor concentración de tiendas de kebab, contando con alrededor de 18 establecimientos por cada 100,000 habitantes.

El argumento de Turquía

La UDOFED justifica su solicitud basándose en documentación histórica, como manuscritos de 1546 que mencionan el döner durante el Imperio Otomano. Además, destacan características específicas sobre el tipo de carne, las especias utilizadas y el cuchillo necesario para los cortes precisos. Sin embargo, los alemanes reconocen esta especialidad como un platillo 'Berliner' aunque reconocen su ascendencia turca.