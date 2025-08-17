Tragedia en Italia: un hombre mata a la pareja y a la madre de su exmujer, la hiere y luego se suicida

Antonio Luongo, un hombre jubilado de 69 años, desató una pesadilla que sacudió la apacible isla de Ischia (Italia), dejando un rastro de dolor tras un ataque contra su exesposa y su nueva pareja.

Ayer, sábado 16 de agosto, Lyudmyla Velykgolova, expareja del agresor, y Nunzio Russo Spena, su actual compañero sentimental, fueron atacados en un lugar público, sin oportunidad de defenderse.

Cronología de una tragedia anunciada

Los familiares de las víctimas habían notado la presencia de Luongo, advirtiendo a las autoridades sobre el potencial riesgo. Sin embargo, la falta de denuncias formales y la ausencia de medidas preventivas dejaron a la pareja completamente expuesta. La mañana del ataque comenzó con un acto de intimidación: las ruedas del vehículo de la pareja fueron pinchadas, una señal que pasó desapercibida para la policía.

Alrededor de las 18:30, armado con una pistola, Luongo atacó primero a Russo Spena y luego a su exsuegra Lyudmyla Velykgolova, quien intentó desesperadamente escapar, alcanzándola con seis disparos mortales.

Acto seguido, persiguió a su exmujer, una ciudadana ucraniana de 42 años, y le disparó seis veces cuando intentaba refugiarse en su vivienda. Convencido de haber cumplido su objetivo, se disparó en la sien, pero no murió en el acto: falleció poco después en la ambulancia, mientras los paramédicos trataban de reanimarlo. La mujer, en cambio, logró sobrevivir al ataque y permanece en estado crítico en el Hospital Cardarelli de Nápoles.