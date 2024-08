Hizbulá presume de túneles «del tamaño de una ciudad» para intimidar a Israel

Hizbulá difundió este viernes un video en el que, por primera vez, muestra en detalle su impresionante red de túneles secreta construida en territorio libanés. Durante cuatro minutos de producción, la organización política y militar libanesa –que actúa como defensora de la comunidad chií del país y de apéndice de la República Islámica de Irán– exhibió en sus medios oficiales un entramado de galerías «del tamaño de una ciudad» y misiles de alta precisión en plena crisis prebélica en Oriente Próximo.

«La resistencia en el Líbano cuenta hoy con armas, equipamiento, capacidades, miembros, cuadros, competencia y experiencia más fuertes que nunca desde su nacimiento en la región», asevera Hassan Nasrallah, secretario general de Hizbulá en la grabación, que cuenta con subtítulos en inglés y hebreo. «Los objetivos nuestra posesión y sus datos están en nuestras manos. Estos misiles se guardan y dirigen hacia objetivos de la manera más secreta», añade el líder de la organización chií, un Estado en el seno de un Estado casi fallido como el libanés.

«Los israelíes nos amenazan siempre con la guerra, y este vídeo es para decirles que no tenemos miedo», aseguraba al medio libanés en lengua inglesa L’Orient Today un portavoz de la organización tentáculo de Teherán. «Es un mensaje claro: estamos preparados para cualquier escenario», remataba la misma fuente.

Con todo, el mismo día de la difusión del video, Hizbulá se transmitía el mismo mensaje de Irán –la Inteligencia estadounidense avanzó un ataque de Teherán contra Israel a comienzos de semana– en las últimas jornadas: no habrá venganza por la muerte de Fuad Shukr contra Israel mientras se estén celebrando negociaciones para el alto el fuego en Qatar.

«Podemos afirmar que Hizbulá no lanzará su operación de respuesta durante las conversaciones en Qatar porque no quiere que se le responsabilice de obstaculizar las negociaciones y un potencial acuerdo. La venganza puede esperar, no es urgente», según fuentes cercanas a la organización libanesa al diario estadounidense The Washington Post.

Mientras, las negociaciones para la liberación de los rehenes y el alto el fuego celebradas este viernes en Doha ofrecen motivos para la esperanza. Según los representantes de Qatar, Egipto y Estados Unidos en una nota recogida por la agencia QNA, potencias mediadoras entre Israel y Hamás para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, las del viernes fueron conversaciones «serias y constructivas» que concluyeron con una «propuesta-puente» que sería «consistente con los principios establecidos» por el presidente estadounidense Joe Biden a finales de mayo y con la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

«Los equipos de trabajo continuarán en los próximos días con una labor técnica sobre los detalles de la ejecución del plan, incluidos los acuerdos adicionales para implementar las disposiciones humanitarias del acuerdo, así como los detalles relacionados con los rehenes israelíes y los detenidos palestinos», añade la nota conjunta. Las partes anunciaron la continuación de las conversaciones antes del final de la semana que viene en El Cairo.

Desde Israel, fuentes próximas al Gobierno recogidas por el Canal 13 admitían que «las diferencias» entre ambas partes «se han reducido», y que esperan «más avances en los próximos días conforme continúe la labor de los equipos técnicos».

Con todo, la propuesta para la liberación de los rehenes y el cese de las hostilidades en Gaza era rechazada por Hamás. La organización político-militar palestina aseguraba que no aceptaría «nuevas condiciones» de Israel en Doha, según representantes a AFP. Con esas nuevas exigencias Israel se estaría refiriendo, según fuentes informadas de la citada agencia francesa, al mantenimiento de tropas israelíes dentro de Gaza y a lo largo de la frontera con Egipto.

Mientras tanto, el operativo anti-Hamás de Israel en Gaza sumaba una jornada más. La de este viernes pasará a la historia de la guerra por haberse franqueado la cifra de las 40.000 gazatíes muertos como consecuencia de los ataques israelíes, según los datos de las autoridades sanitarias del Gobierno de la Franja, en manos de Hamás. Por su parte, la OMS y UNICEF pidieron «pausas humanitarias» en Gaza durante siete días entre finales de agosto y septiembre para poner en marcha dos rondas de una campaña de vacunación contra la polio en todo el territorio.

Otro foco de tensión regional fue Cisjordania, con los colonos judíos en territorio palestino nuevamente como protagonistas. Un grupo de personas armadas –hasta medio centenar– entraron en aldea de Yit, en la zona de Qalqilya, norte de Cisjordania, para incendiar varios vehículos y casas. Los colonos dispararon mortalmente a un joven palestino de 23 años y otro resultó gravemente herido, informó la agencia palestina de noticias Wafa. Naciones Unidas instó a «detener» este tipo de ataques mientras que Estados Unidos y la UE, además de Reino Unido, condenaron lo ocurrido en los Territorios Palestinos.