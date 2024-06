La inestabilidad política en Francia y Alemania aúpa a Von der Leyen a un segundo mandato

El terremoto político vivido en Francia y Alemania tras las últimas elecciones europeas y la victoria clara de los Populares ha hecho que el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Olaf Scholz, tengan poco apetito de motines y juegos de poder de última hora.

Por eso, el terreno ha quedado abonado para una elección de la cúpula comunitaria rápida y sin sorpresas. Los líderes europeos se reúnen hoy en una cena en la capital comunitaria y, aunque en un principio este encuentro iba a ser tan solo un primer intercambio de opiniones, todo indica que el acuerdo definitivo está ya pactado. El encuentro del G 7 en Italia y la conferencia de paz en Ucrania celebrada en Suiza ha servido para una fumata blanca gestada entre bastidores.

La conservadora alemana, Ursula von der Leyen será la propuesta por los jefes de Estado y de Gobierno como próxima presidenta de la Comisión Europea mientras que los socialistas se quedarán con la presidencia del Consejo a través del portugués Antonio Costa y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sustituirá al máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. Norte, sur y Este. Populares, socialistas y liberales. El sudoku de equilibrios territoriales, ideológicos y de igualdad entre hombres y mujeres parece resuelto.

Si hoy se despeja el acuerdo, todo indica que la votación en el hemiciclo europeo para un segundo mandato de Von de Leyen tendrá lugar en la sesión plenaria del mes de julio, la primera de la legislatura europea. La líder política alemana necesita el apoyo de socialistas, liberales, puede que de los Verdes y los Hermanos de Italia de Georgia Meloni. El voto será secreto y en urna y esto propicia que parte de los eurodiputados- se calcula que un 10%- decidan votar en contra de la postura oficial de su partido. Por eso cada papeleta cuenta y las negociaciones ya están en marcha.

Draghi, "demasiado fuerte"

Después de haber sido arrasado en su país por Marine Le Pen y la convocatoria sorprendente de elecciones legislativas anticipadas, la propuesta de Macron de un candidato alternativo a Von der Leyen -se llegó a especular con el ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi- parece haber sido completamente descartada. “Draghi es un líder demasiado fuerte. Es a él al que hay que pedirle cita y no al revés. Eso no gusta a los jefes de Estado y de Gobierno”, explica un alto cargo europeo.

Aunque en parte de su partido, von der Leyen no suscita gran entusiasmo, es la única capaz de aglutinar el voto de centro .“Cualquier otra candidatura habría sido más complicada. Es von de Leyen o la parálisis”, explica otra fuente. La alfombra roja del segundo mandato de la política alemana ya está puesta. La gran duda es si su liderazgo será suficiente para contrarrestar la debilidad de Emmanuel Marcron y Olaf Scholz. El club comunitario contiene la respiración ante lo que pueda suceder en las elecciones legislativas francesas y la posibilidad de una cohabitación entre Macron y la ultraderecha de Le Pen.