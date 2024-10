«La inflación y la inmigración son los grandes temas de campaña que perjudican a los demócratas»

La carrera presidencial sigue estando reñida, pero parece que la campaña de Trump tiene el viento a favor en la recta final. ¿Por qué?

Coincido en que Donald Trump tiene el viento a su favor, aunque por supuesto no tenemos pruebas fiables sobre quién va por delante y por cuánto y quién acudirá a votar. Para mí, el aspecto más llamativo de la opinión pública es la indiferencia de la mitad de la población estadounidense ante las fechorías de Trump, incluidos los intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Siempre hemos sabido que el apoyo a los valores de las normas democráticas no es fuerte entre la población general. Sin embargo, en este caso es muy llamativo y es comprensible que la campaña de Kamala Harris no lo esperara. No puedo pensar en ningún candidato presidencial importante (es decir, republicano o demócrata) desde la Segunda Guerra Mundial, incluido Richard Nixon, que se acerque tanto al historial de Trump en todos los aspectos de su vida de deshonestidad, delincuencia, falta de respeto por la ley, la Constitución y la democracia.

¿Qué temas han calado más en el electorado?

El público en general parece haber concedido gran importancia a la inflación, como cabría esperar. Por supuesto, los observadores sofisticados darían cuenta, en primer lugar, que la inflación era un problema mundial después del Covid-19 y, en segundo lugar, que la institución supuestamente encargada de prevenir la inflación es la Reserva Federal, diseñada para impedir el control presidencial directo de sus políticas. Sin embargo, la mayoría de los votantes no operan a este nivel de sofisticación. Por tanto, la inflación se unió a la inmigración como temas poderosos que perjudican a los demócratas. De nuevo, un observador sofisticado podría señalar cómo muchos países están luchando por controlar la inmigración, pero una vez más, la mayoría de los votantes no están interesados en un debate matizado sobre la inmigración. En su lugar, son susceptibles a las mentiras y distorsiones que Trump ha declarado, la más famosa sobre que los inmigrantes comen perros y gatos y se quedan con «su» Seguridad Social.

¿Cómo sería una segunda Administración de Trump? Los analistas parecen coincidir en que será mucho más agresiva que la primera en cuestiones como la inmigración o el trato a la oposición y a los contrapesos democráticos. ¿Está de acuerdo?

Trump será malo para Estados Unidos en muchos sentidos. Él y sus seguidores estarán mucho mejor preparados para tomar el control del Gobierno federal que en 2016, con menos controles legales o políticos. Sin embargo, si es elegido, será un desastre para el mundo. Ha prometido imponer enormes aranceles que iniciarán una guerra comercial a escala mundial. Abandonará Ucrania en manos de su amigo ruso, Vladimir Putin. Debilitará y posiblemente destruirá la OTAN. Trump pondrá fin a los esfuerzos de Estados Unidos para contener a Israel. Dará socorro y apoyo a dictadores y autócratas. La única esperanza que dan sus seguidores es que digan que, una vez más, Trump miente conscientemente y no cumplirá sus amenazas. El resto del mundo debe esperar que esto sea cierto.

Según las encuestas, los hombres se decantan mayoritariamente por Trump y las mujeres hacen lo propio por Harris. La brecha de género es evidente. ¿Cómo explica este fenómeno? ¿Tiene algo que ver con la cuestión del aborto?

No me sorprende que la brecha de género sea tan grande. Trump se vanagloriaba de ser la persona que acababa con Roe v. Wade a través de los nombramientos para el Tribunal Supremo. Aunque es extraño que supuestamente más hombres negros voten a Trump dado su historial de racismo (incluso en el sector inmobiliario mucho antes de sus ambiciones presidenciales), es comprensible que los hombres blancos sin educación universitaria hayan abandonado el Partido Demócrata. Los estudios demuestran que sus ingresos han disminuido en comparación con otros grupos y, con la llamativa excepción del presidente Joe Biden, los demócratas han sentido más afinidad con las mujeres y las minorías. Resulta revelador que en las dos últimas semanas la vicepresidenta Harris anunciara un nuevo programa para ayudar a los hombres negros a emprender un negocio; sospecho que muchos hombres blancos sin estudios universitarios se habrán resentido de esto igual que se han resentido de las propuestas demócratas de perdonar los préstamos estudiantiles de las personas (cada vez más mujeres) que, a diferencia de ellos, fueron a la universidad.