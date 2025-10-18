Una explosión en un edificio residencial en Rumanía deja tres muertos y al menos 13 heridos

Una potente explosión de gas sacudió un bloque de apartamentos en el distrito Rahova de Bucarest, Rumanía, este viernes. La detonación destruyó parcialmente los pisos superiores de un edificio de ocho plantas, provocando el colapso de dos niveles y afectando gravemente las viviendas del quinto y sexto piso. Las autoridades confirmaron tres fallecidos y al menos 13 heridos, algunos de ellos trasladados en estado grave a hospitales cercanos.

La explosión fue tan intensa que rompió ventanas en edificios cercanos, incluido un instituto de secundaria, donde varios estudiantes resultaron heridos por fragmentos de vidrio. Los bomberos evacuaron a decenas de residentes y el edificio quedó en riesgo de colapso total. Según Romania Insider, el incendio posterior fue controlado tras varias horas de intervención por parte del Inspectorado General para Situaciones de Emergencia.

Las autoridades locales han cortado el suministro de gas en la zona como medida preventiva. La Autoridad Nacional de Regulación en Energía (ANRE) ha iniciado una investigación sobre la empresa distribuidora de gas, que podría enfrentar sanciones si se confirma una fuga como origen del siniestro.

El alcalde de Bucarest, Nicușor Dan, visitó el lugar del siniestro y anunció que se habilitarán espacios de alojamiento temporal para las familias afectadas. El Ministerio del Interior rumano ha activado un fondo de emergencia para cubrir necesidades básicas, mientras equipos de asistencia social trabajan en la reubicación de los residentes evacuados.

Ingenieros estructurales del ayuntamiento han iniciado una evaluación técnica del edificio para determinar si puede ser reparado o debe ser demolido. Las primeras inspecciones indican que la estructura presenta daños críticos en su núcleo vertical, lo que podría comprometer su estabilidad incluso en ausencia de nuevas explosiones.