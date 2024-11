"Es irónico que Trump, que no tiene ideología, se haya convertido en el estandarte del conservadurismo"

El veterano periodista Antonio Mejías-Rentas lleva 40 años ejerciendo como periodista en Estados Unidos. Una gran parte de ese tiempo lo ha pasado en la redacción de "La Opinión", el mayor diario en español de Estados Unidos y, por tanto, un balcón privilegiado desde el que informar sobre la comunidad latina en Estados Unidos. Una decena de elecciones después, sigue haciendo frente a la misma pregunta: ¿será el voto latino tan determinante como para inclinar la balanza ante uno u otro candidato?

Mejías-Rentas es uno de los impulsores de un innovador proyecto llamado Boyle Heights Beat, nacido en 2010 como una iniciativa de salud comunitaria en un contaminado barrio latino del este de Los Ángeles ahogado por las altas tasas de asma, diabetes y otras enfermedades crónicas.

Entre sus preocupaciones, la creciente polarización en la sociedad estadounidense, que ha quedado patente en estas elecciones.

En los últimos tiempos es cada vez más evidente la polarización de la sociedad estadounidense. ¿Lo percibe usted así? ¿Qué cree que nos ha llevado a esta división social tan grande?

Sí, es evidente y así lo percibo. Sé que esa polarización existe en otras partes del mundo, pero desde luego también en Estados Unidos. Se me ocurre, por ejemplo, la reivindicación de derechos por parte de la comunidad LGBTQ y la consecuente reacción del sector conservador. Igual con los derechos de las mujeres. Desde mi punto de vista, la religión y la creencia en Dios tiene mucho que ver con esto.

¿Y qué responsabilidad cree que tienen los políticos en fomentar esta polarización?

Mucha. Para mí es irónico que un tipo como Trump, que no tiene ninguna ideología verdadera, que francamente no puede articular una razón por la cual creer en una cosa o la otra, sea el estandarte del conservadurismo. Su conducta es, desde cualquier punto de vista religioso, inmoral. Es antiética. No obstante, está ahí proclamando que quiere regresar a los EEUU a ser una “América grande otra vez”. Siendo honesto tendría que admitir que probablemente el otro lado está igualmente fomentando esa polarización llamando fascistas (muchas veces correctamente, en mi opinión) a sus opositores.

Uno de los asuntos que polariza es el de la inmigración. ¿Es la sociedad estadounidense racista?

Sí, desgraciadamente sí. Hay muchos estadounidenses que no son racistas, genuinamente no lo son. Pero el racismo está tan institucionalizado en esta sociedad, que incluso personas que dicen no ser racistas asumen o defienden posturas cuyo fundamento es la opresión de ciertos grupos, especialmente los afrodescendientes. Yo he trabajado con colegas estadounidenses blancos que han hecho comentarios que fácilmente pueden ser percibidos como racistas, pero que ellos no lo ven así.

¿Dónde puede estar el origen del problema?

En EEUU hay una seria deficiencia en la educación de los niños y adolescentes y los “americanos” crecen con un desconocimiento abismal del proceso histórico de la esclavización y de cómo este país se construyó sobre los lomos de personas traídas a este continente en contra de su voluntad. Deseo que ese racismo muera con mi generación. Vveo que muchos jóvenes “woke” o “despertados” están rechazando el racismo, pero no nos engañemos. Es un mal pernicioso.