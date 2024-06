La izquierda triunfa en las elecciones municipales en Italia

La alianza progresista entre el Partido Democrático (PD) y el Movimiento Cinco Estrellas, las principales fuerzas en la oposición al Gobierno de derechas que lidera Giorgia Meloni, ganaron las elecciones municipales parciales celebradas este fin de semana en Italia, en las que la abstención fue la gran protagonista: votaron menos de la mitad de los electores.

«De Florencia a Bari, de Campobasso a Perugia, es irrevocable. Las ciudades han rechazado a la derecha que gobierna y han enviado un mensaje claro a Giorgia Meloni: no a los recortes en Sanidad, no a los salarios bajos, no a la autonomía diferenciada», aseguró la líder del PD, Elly Schlein.

Unos 17 millones de italianos estaban llamados a las urnas este domingo y lunes en la segunda vuelta de los comicios municipales, que se celebraron el 8 y el 9 de junio, para renovar 3.700 ayuntamientos y el Gobierno regional de Piamonte, en el norte del país. El segundo turno se celebró exclusivamente en las localidades de más de 15.000 habitantes donde ninguno de los candidatos había alcanzado la mayoría absoluta. Este fue el caso de nueve provincias y cinco capitales de región: Florencia, Bari, Perugia, Potenza y Campobasso.

El centroizquierda se impuso en todas las capitales de región. Una de las plazas que más expectación había despertado era Florencia, donde la candidata de izquierdas, Sara Funaro, se enfrentaba al alemán Eike Schmidt, exdirector de la Galería de los Uffizi –el primer extranjero al frente de la pinacoteca–, que se presentó apoyado por la coalición de derechas.

La candidatura de Schmidt era una oportunidad para Meloni de arrebatar el poder a la izquierda en una de las últimas regiones «rojas» de Italia. La Toscana era hasta no hace mucho uno de los bastiones de la izquierda, pero en los últimos años ciudades como Pisa o Siena han pasado a estar gobernadas por la derecha. Todas, menos Florencia, la capital.

El historiador alemán, que goza de una gran popularidad entre los florentinos, era el único candidato que tenían los conservadores con opciones reales de ganar en las urnas. Durante sus ocho años al frente del museo, Schmidt impulsó un moderno sistema basado en un algoritmo para reducir las colas o impulsar la presencia del museo en las redes sociales que hicieron a la pinacoteca en un protagonista más de la vida cultural de la ciudad. Todo eso al mismo tiempo que se transformó en azote del anterior alcalde, el socialdemócrata Dario Nardella. Sin embargo, Schmidt no tuvo más remedio que reconocer su derrota ante Funaro, que se convierte así en la primera alcaldesa de Florencia.

La victoria del centroizquierda se extendió hasta Cremona, mientras que la derecha se impuso en Rovigo, Lecce y Vercelli. La derrota para los conservadores es especialmente dolorosa en Perugia, histórico feudo de la izquierda donde consiguieron imponerse hace diez años, pero que ha vuelto a manos de los progresistas. Un resultado que servirá de antesala para las elecciones en la región, Umbria, que se celebrarán a finales de año.

En la primera vuelta había 29 capitales de provincia en juego y la alianza del centroizquierda, aunque a menudo con el PD y el M5E divididos, conquistó diez ayuntamientos en ciudades como Bérgamo, Reggio Emilia o Módena, frente a las cinco que fueron a manos del centroderecha.